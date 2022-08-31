Джордан Пил намекнул на вторую часть хоррора "Нет"

"История этого персонажа еще не рассказана, вот что я вам могу сказать. Это еще один удручающий способ сказать, что мне радостно, что люди обращают внимание. Я действительно думаю, что в будущем они получат больше ответов на вопросы об этих вещах. Мы еще не закончили рассказывать все эти истории".