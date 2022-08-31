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3 часа назад

Джордан Пил намекнул на вторую часть хоррора "Нет"

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Джордан Пил намекнул, что у его хоррора "Нет" может появиться продолжение. Об этом постановщик завуалированно сообщил в интервью изданию The New York Times.

Джордан Пил намекнул на вторую часть хоррора "Нет"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Когда журналист попросил Пила раскрыть подробности о вырезанном из фильма персонаже, который на портале IMDb назван просто "Никто", режиссер уклончиво сказал, что "люди проделывают много интересной детективной работы".

Интервьюер согласился, упомянув дотошный анализ фанатами кадров, показанных в трейлерах ленты. На это Пил ответил более откровенно:

"История этого персонажа еще не рассказана, вот что я вам могу сказать. Это еще один удручающий способ сказать, что мне радостно, что люди обращают внимание. Я действительно думаю, что в будущем они получат больше ответов на вопросы об этих вещах. Мы еще не закончили рассказывать все эти истории".

Фильм ужасов "Нет" стал третьей режиссерской работой Пила, до этого он снял хитовые хорроры "Прочь" и "Мы". Новая лента вышла на экраны в июле и собрала в прокате более $148 млн. Главные роли в ней исполнили Дэниел Калуя, Кеке Палмер и Стивен Ён.

По сюжету "Нет" брат и сестра, владельцы лошадиной фермы, пытаются заснять на камеру источник страшных звуков, раздающихся возле их дома по ночам.

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