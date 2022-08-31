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4 часа назад

Кевин Смит может снять продолжение фильма "Бивень"

Газета.Ru

Актер Джастин Лонг ("Джиперс Криперс") рассказал, что режиссер Кевин Смит связался с актерским составом своего комедийного хоррора "Бивень" и выразил желание снять продолжение ленты. Об этом Лонг сообщил в интервью порталу Slash Film.

Кевин Смит может снять продолжение фильма "Бивень"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Вы будете рады услышать, что Кевин [Смит] только что сообщил... Я имею в виду, по-моему, они это обсуждают. Думаю, они делают "Бивень 2",

— рассказал актер.

Логан также добавил, что недавно Смит написал ему, а также его партнерам по "Бивню" Хэйли Джоэлу Осменту и Генезис Родригес, что хочет снять сиквел. Сперва Логан решил, что кинематографист шутит, однако вскоре понял, что тот настроен серьезно.

"Бивень" — первая часть несостоявшейся "канадской трилогии" Кевина Смита. Вторым фильмом серии стала комедия "Йоганутые". Третьим планировалось снять комедийный ужастик "Лосиные челюсти" (как "Челюсти", только про лося), однако о проекте ничего не было слышно с 2020 года.

В настоящий момент Смит готовит к выпуску третью часть комедии "Клерки", ее выход в прокат запланирован на 13 сентября.

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