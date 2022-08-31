Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
5 часов назад

Вышел тизер фильма "Сын" с Хью Джекманом

Газета.Ruиещё 1

Кинокомпания Sony Pictures Classics представила тизер-трейлер драмы французского драматурга Флориана Зеллера "Сын".

Вышел тизер фильма "Сын" с Хью Джекманом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера ленты состоится 7 сентября в рамках Венецианского фестиваля, а 11 ноября картина выйдет в прокат.

По сюжету 17-летний подросток Николас борется с депрессией из-за недавнего развода родителей и решает переехать от матери к отцу, у которого есть другая семья.

Главные роли в ленте исполнили Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби и Энтони Хопкинс.

Основой фильма стала пьеса Зеллера, выступающая заключительной частью его трилогии о семейных взаимоотношениях. В нее также входят пьесы "Мать" и "Отец".

На основе последней в 2020 году режиссер снял одноименный фильм, в котором снялись Энтони Хопкинс (за эту роль он получил премию "Оскар") и Оливия Колман.

Фильмы,Мать,Оскар,Ванесса Кирби,Оливия Колман,Лора Дерн,Хью Джекман,Энтони Хопкинс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители