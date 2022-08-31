Вышел тизер фильма "Сын" с Хью Джекманом

Кинокомпания Sony Pictures Classics представила тизер-трейлер драмы французского драматурга Флориана Зеллера "Сын".
Премьера ленты состоится 7 сентября в рамках Венецианского фестиваля, а 11 ноября картина выйдет в прокат.
По сюжету 17-летний подросток Николас борется с депрессией из-за недавнего развода родителей и решает переехать от матери к отцу, у которого есть другая семья.
Главные роли в ленте исполнили Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби и Энтони Хопкинс.
Основой фильма стала пьеса Зеллера, выступающая заключительной частью его трилогии о семейных взаимоотношениях. В нее также входят пьесы "Мать" и "Отец".
На основе последней в 2020 году режиссер снял одноименный фильм, в котором снялись Энтони Хопкинс (за эту роль он получил премию "Оскар") и Оливия Колман.