В Венеции откроется кинофестиваль

31 августа в Венеции пройдет открытие традиционного кинофестиваля. О программе сообщает ТАСС. В этом году мероприятие отмечает свое 90-летие.

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Открывать кинофестиваль будет Катрин Денев, в жюри будет Джулианна Мур. Также на призы номинированы картины с такими актрисами, как Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Пенелопа Крус.

Помимо основного конкурса пройдет еще 19 показов, не участвующих нигде. В том числе будут представлены документальные фильмы. Также открыт специальный конкурс "Горизонты" и "Новые горизонты".