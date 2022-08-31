Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
5 часов назад

В Венеции откроется кинофестиваль

Мария Каткова

31 августа в Венеции пройдет открытие традиционного кинофестиваля. О программе сообщает ТАСС. В этом году мероприятие отмечает свое 90-летие.

В Венеции откроется кинофестиваль
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Открывать кинофестиваль будет Катрин Денев, в жюри будет Джулианна Мур. Также на призы номинированы картины с такими актрисами, как Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Пенелопа Крус.

Помимо основного конкурса пройдет еще 19 показов, не участвующих нигде. В том числе будут представлены документальные фильмы. Также открыт специальный конкурс "Горизонты" и "Новые горизонты".

Ранее сообщалось, что муж Румянцевой раскрыл, почему Рыбин не любил актрису.

Фильмы,Пенелопа Крус,Кейт Бланшетт,Катрин Денев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители