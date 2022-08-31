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3 часа назад

Мартин Фриман исполнит главную роль в «Королеве костей»

Моя Москва.онлайн

Действие истории развернётся в 1931 году.

Мартин Фриман исполнит главную роль в «Королеве костей»
Фото: Кадр из фильма «Черная Пантера»Кадр из фильма «Черная Пантера»

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «The Wrap», Мартин Фриман (трилогия «Хоббит», «Типа крутые легавые», «Автостопом по галактике», «Шерлок», «Фарго», «Родители года», «Говорящие головы Алана Беннетта»), Джейкоб Трамбле («Чудо», «Комната», «Книга Генри», «Доктор Сон», «Лука»), Джулия Баттерс («Однажды в… Голливуде») и Тейлор Шиллинг («Счастливчик», «Операция «Арго», «Оранжевый — хит сезона», «Пэм и Томми», «Кусь») исполнят главные роли в фильме ужасов «Королева костей».

Сценаристом проекта выступил Майкл Бергнер. Режиссёром стал 48-летний канадец Роберт Будро («Жизнь за жизнь», «Рождённый для грусти», «Однажды в Стокгольме»). Продюсированием занимается компания Леонардо Ди Каприо «Appian Way», а также «Lumanity Productions» Будро.

Я очень рад работать с таким звёздным актёрским составом, чтобы воплотить в жизнь эту удивительную историю ужасов эпохи депрессии.

— отметил Роберт Будро, канадский сценарист, режиссёр и продюсер.

Действие истории разворачивается в 1931 году. Главный герой — овдовевший скрипичный мастер по имени Малкольм, который живёт в усадьбе в штате Орегон. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда дети-близнецы Лили и Сэм находят в подвале дома книгу заклинаний. Из неё подростки узнают, что смерть их матери связана с чем-то, что живёт в лесу. Они уговаривают отца и его подругу Иду Мэй раскрыть правду о произошедшем.

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