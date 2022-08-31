Мартин Фриман исполнит главную роль в «Королеве костей»

Действие истории разворачивается в 1931 году. Главный герой — овдовевший скрипичный мастер по имени Малкольм, который живёт в усадьбе в штате Орегон. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда дети-близнецы Лили и Сэм находят в подвале дома книгу заклинаний. Из неё подростки узнают, что смерть их матери связана с чем-то, что живёт в лесу. Они уговаривают отца и его подругу Иду Мэй раскрыть правду о произошедшем.