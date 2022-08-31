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1 час назад

Венеция-2022: что смотреть, кого ждать и почему Спилберг не приедет

ТАССиещё 1

В этом году Венецианский кинофестиваль немного всех запутал — кто-то пишет, что это 79-й фестиваль, кто-то — что 90-й. Дело в том, что смотр был основан в 1932 году, то есть 90 лет назад, однако проходил нерегулярно. Например, фестиваль отменяли из-за Второй мировой войны, а еще — в течение доброй половины 70-х из-за непростой политической ситуации в стране, так что фактически он пройдет в 79-й раз. Несмотря на общий рост заболеваемости ковидом, который, кажется, хочет накрыть мир новой волной, европейские страны не спешат вводить новые ограничения. Италия не является исключением, поэтому праздник кино пройдет как в старые времена — со 100%-ной заполняемостью кинотеатров и без масок.

Венеция-2022: что смотреть и кого ждать
Фото: ТАССТАСС

Что в программе

Видео дня

В официальной программе смотра участвуют более 70 работ. Фестивалю уже который год удается собрать довольно впечатляющую подборку фильмов и постепенно смещать Канн с его пьедестала. Если раньше первенство французов среди европейских смотров было очевидно, сейчас чаша весов все больше склоняется в сторону Венеции. Ей удается заполучить больше звездных и потенциально оскароносных проектов. Так, в этом году в основной программе покажут "Кита" Даррена Аронофски, "Блондинку" Эндрю Доминика о Мэрилин Монро, "Тар" Тодда Филда с Кейт Бланшетт в главной роли, "Афину" Ромена Гавраса об уличных беспорядках во Франции, "Целиком и полностью" Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе, первый игровой фильм известного американского документалиста Фредерика Вайсмана "Пара", "Бардо" оскароносного Алехандро Гонсалеса Иньярриту и "Сына" Флориана Зеллера, чей "Отец" получил шесть номинаций на "Оскар" в 2021 году.

Вне конкурса в Венеции покажут "Когда исчезнут волны" Лав Диаса, "Садовника" Пола Шредера и многострадальный "Не волнуйся, солнышко" Оливии Уайлд. Сначала проект закрыли из-за вспышки ковида, а затем не знали, как выпустить в кино, из-за многочисленных скандалов, окружавших фильм, в том числе из-за романа замужней Уайлд с актером и музыкантом Гарри Стайлзом, случившегося прямо на съемках. Биеннале вообще не очень беспокоится о скандалах и не самой примерной репутации своих фильмов. Например, на фестивале покажут незаконченную работу "Зов бога" Ким Ки Дука, умершего от ковида в 2020 году. Корейского режиссера не раз обвиняли в сексуальных домогательствах, но, по словам директора биеннале Альберто Барберы, многолетняя история сотрудничества Ким Ки Дука с фестивалем для них важнее.

Также на биеннале можно будет увидеть сериалы от двух датчан: Николас Виндинг Рефн покажет "Ковбоя из Копенгагена", а ветеран независимого кинематографа Ларс фон Триер — продолжение сериала "Королевство", которое выходило в 90-е годы. Пока непонятно, приедет ли мастер на фестиваль лично — несколько недель назад стало известно, что у режиссера болезнь Паркинсона.

Решать судьбу фильмов будет жюри под председательством американской актрисы Джулианны Мур. Также в жюри вошли аргентинский режиссер Мариано Кон, итальянский режиссер Леонардо Ди Костанцо, режиссер и победительница биеннале в прошлом году Одри Диван, иранская актриса Лейла Хатами, японский писатель Кадзуо Исигуро, режиссер и сценарист из Испании Родриго Сорогойен.

Могли бы быть здесь

На этот раз программа фестиваля обойдется без российских фильмов. В начале марта смотр заявил, что не будет принимать официальные российские делегации. По признанию Барберы, на фестиваль подавались только несколько картин из России, и ему сильно понравилась одна, но он не смог взять ее в конкурс из-за того, что эта работа профинансирована государством.

В итоге "Фабельманов" заполучил один из конкурентов биеннале — фестиваль в Торонто. Более того, одна из самых ожидаемых картин этого года — "Вавилон" Дэмьена Шазелла — и вовсе осталась без фестивалей. После неудачной премьеры "Человека на Луне" в Венеции Universal решила выпустить картину сразу в кинотеатрах. Не увидят журналисты и новую работу Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо и Робертом де Ниро. По словам Барберы, фильм, скорее всего, покажут или в Канне, или в Венеции в следующем году.

Netflix и "Оскар"

Открывает смотр американский режиссер Ноа Баумбах с фильмом "Белый шум". Картина рассказывает о семейной паре Джека (Адам Драйвер) и Бабетты (Грета Гервиг) Глэдни. Джек работает в университете и изучает жизнь Адольфа Гитлера, что принесло ему определенную славу. Герой пытается найти баланс между работой и семьей, и сложности поиска усугубляются экзистенциальным кризисом и странным токсичным облаком, накрывающим весь городок. Кажется, что Баумбах делает шаг в сторону от привычных ему семейных драм (хотя без них тоже не обошлось) и заходит на территорию научной фантастики.

У Венеции, в отличие от Канна, отношение к стриминговому гиганту гораздо проще. Итальянских дистрибьюторов не оскорбляет, что фильмы Netflix не показывают в кинотеатрах, а сам стриминг, кажется, решил сделать Венецию главной стартовой площадкой для презентации своих фильмов перед так называемым наградным сезоном. И можно понять почему. Проекты Netflix всегда успешно проходят на фестивале, что привлекает внимание американской киноакадемии. Так, в прошлом году "Власть пса" Джейн Кэмпион получила 12 номинаций на премию "Оскар", а Кэмпион выиграла в категории "Лучший режиссер". В 2019 году "Рома" Альфонсо Куарона взяла "Золотого льва" и получила десять номинаций на "Оскар", из которых выиграла три. Прекрасный результат, и, судя по трем картинам Netflix в основном конкурсе Венеции, стриминг не намерен останавливаться на достигнутом. За награды фестиваля от Netflix посоревнуются "Блондинка" Эндрю Доминика, "Белый шум" Баумбаха и "Бардо" Иньярриту.

Конечно, об "Оскаре" думает не только Netflix. Другие студии тоже рассчитывают на свою порцию наград. По прогнозам Барберы, наиболее возможные кандидаты на призы американской киноакадемии, кроме уже упомянутых нетфликсовских фильмов, — "Сын" Зеллера, "Целиком и полностью" Гуаданьино, "Не волнуйся, солнышко" Уайлд и "Тар". В последнем Кейт Бланшетт играет первую женщину-дирижера одного из немецких оркестров, которая переживает личный и творческий кризис в одном шаге от мировой славы. Режиссер картины Тодд Филд пропал из голливудской жизни на 16 лет и с триумфом возвращается с одной из самых ожидаемых картин смотра.

Фильмы,Вавилон,Оскар,Человек на Луне,Королевство,Тодд Филд,Лейла Хатами,Джейн Кэмпион,Фредерик Вайсман,Дэмьен Шазелл,Мариано Кон,Николас Рефн,Лука Гуаданьино,Ларс фон Триер,Родриго Сорогойен,Грета Гервиг,Пол Шредер,Альфонсо Куарон,Мэрилин Монро,Оливия Уайлд,Адам Драйвер,Роберт де Ниро,Мартин Скорсезе,Кейт Бланшетт,Леонардо ДиКаприо,Netflix,
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