Венеция-2022: что смотреть и кого ждать

В этом году Венецианский кинофестиваль немного всех запутал — кто-то пишет, что это 79-й фестиваль, кто-то — что 90-й. Дело в том, что смотр был основан в 1932 году, то есть 90 лет назад, однако проходил нерегулярно. Например, фестиваль отменяли из-за Второй мировой войны, а еще — в течение доброй половины 70-х из-за непростой политической ситуации в стране, так что фактически он пройдет в 79-й раз. Несмотря на общий рост заболеваемости ковидом, который, кажется, хочет накрыть мир новой волной, европейские страны не спешат вводить новые ограничения. Италия не является исключением, поэтому праздник кино пройдет как в старые времена — со 100%-ной заполняемостью кинотеатров и без масок.

Фото: ТАСС ТАСС

Что в программе

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В официальной программе смотра участвуют более 70 работ. Фестивалю уже который год удается собрать довольно впечатляющую подборку фильмов и постепенно смещать Канн с его пьедестала. Если раньше первенство французов среди европейских смотров было очевидно, сейчас чаша весов все больше склоняется в сторону Венеции. Ей удается заполучить больше звездных и потенциально оскароносных проектов. Так, в этом году в основной программе покажут "Кита" Даррена Аронофски, "Блондинку" Эндрю Доминика о Мэрилин Монро, "Тар" Тодда Филда с Кейт Бланшетт в главной роли, "Афину" Ромена Гавраса об уличных беспорядках во Франции, "Целиком и полностью" Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе, первый игровой фильм известного американского документалиста Фредерика Вайсмана "Пара", "Бардо" оскароносного Алехандро Гонсалеса Иньярриту и "Сына" Флориана Зеллера, чей "Отец" получил шесть номинаций на "Оскар" в 2021 году.

Вне конкурса в Венеции покажут "Когда исчезнут волны" Лав Диаса, "Садовника" Пола Шредера и многострадальный "Не волнуйся, солнышко" Оливии Уайлд. Сначала проект закрыли из-за вспышки ковида, а затем не знали, как выпустить в кино, из-за многочисленных скандалов, окружавших фильм, в том числе из-за романа замужней Уайлд с актером и музыкантом Гарри Стайлзом, случившегося прямо на съемках. Биеннале вообще не очень беспокоится о скандалах и не самой примерной репутации своих фильмов. Например, на фестивале покажут незаконченную работу "Зов бога" Ким Ки Дука, умершего от ковида в 2020 году. Корейского режиссера не раз обвиняли в сексуальных домогательствах, но, по словам директора биеннале Альберто Барберы, многолетняя история сотрудничества Ким Ки Дука с фестивалем для них важнее.

Также на биеннале можно будет увидеть сериалы от двух датчан: Николас Виндинг Рефн покажет "Ковбоя из Копенгагена", а ветеран независимого кинематографа Ларс фон Триер — продолжение сериала "Королевство", которое выходило в 90-е годы. Пока непонятно, приедет ли мастер на фестиваль лично — несколько недель назад стало известно, что у режиссера болезнь Паркинсона.

Решать судьбу фильмов будет жюри под председательством американской актрисы Джулианны Мур. Также в жюри вошли аргентинский режиссер Мариано Кон, итальянский режиссер Леонардо Ди Костанцо, режиссер и победительница биеннале в прошлом году Одри Диван, иранская актриса Лейла Хатами, японский писатель Кадзуо Исигуро, режиссер и сценарист из Испании Родриго Сорогойен.

Могли бы быть здесь

На этот раз программа фестиваля обойдется без российских фильмов. В начале марта смотр заявил, что не будет принимать официальные российские делегации. По признанию Барберы, на фестиваль подавались только несколько картин из России, и ему сильно понравилась одна, но он не смог взять ее в конкурс из-за того, что эта работа профинансирована государством.

В итоге "Фабельманов" заполучил один из конкурентов биеннале — фестиваль в Торонто. Более того, одна из самых ожидаемых картин этого года — "Вавилон" Дэмьена Шазелла — и вовсе осталась без фестивалей. После неудачной премьеры "Человека на Луне" в Венеции Universal решила выпустить картину сразу в кинотеатрах. Не увидят журналисты и новую работу Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо и Робертом де Ниро. По словам Барберы, фильм, скорее всего, покажут или в Канне, или в Венеции в следующем году.

Netflix и "Оскар"

Открывает смотр американский режиссер Ноа Баумбах с фильмом "Белый шум". Картина рассказывает о семейной паре Джека (Адам Драйвер) и Бабетты (Грета Гервиг) Глэдни. Джек работает в университете и изучает жизнь Адольфа Гитлера, что принесло ему определенную славу. Герой пытается найти баланс между работой и семьей, и сложности поиска усугубляются экзистенциальным кризисом и странным токсичным облаком, накрывающим весь городок. Кажется, что Баумбах делает шаг в сторону от привычных ему семейных драм (хотя без них тоже не обошлось) и заходит на территорию научной фантастики.

У Венеции, в отличие от Канна, отношение к стриминговому гиганту гораздо проще. Итальянских дистрибьюторов не оскорбляет, что фильмы Netflix не показывают в кинотеатрах, а сам стриминг, кажется, решил сделать Венецию главной стартовой площадкой для презентации своих фильмов перед так называемым наградным сезоном. И можно понять почему. Проекты Netflix всегда успешно проходят на фестивале, что привлекает внимание американской киноакадемии. Так, в прошлом году "Власть пса" Джейн Кэмпион получила 12 номинаций на премию "Оскар", а Кэмпион выиграла в категории "Лучший режиссер". В 2019 году "Рома" Альфонсо Куарона взяла "Золотого льва" и получила десять номинаций на "Оскар", из которых выиграла три. Прекрасный результат, и, судя по трем картинам Netflix в основном конкурсе Венеции, стриминг не намерен останавливаться на достигнутом. За награды фестиваля от Netflix посоревнуются "Блондинка" Эндрю Доминика, "Белый шум" Баумбаха и "Бардо" Иньярриту.