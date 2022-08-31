Самые смелые фильмы эпохи Горбачева

30 августа 2022-го на 92 году жизни умер последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. В киноиндустрии архитектор перестройки известен прежде всего тем, что именно с его приходом к власти у режиссеров появилось больше свободы, и советские фильмы стали смелее и провокационнее.

Фото: Кадр из фильма "Интердевочка" Кадр из фильма "Интердевочка"

Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

"Интердевочка", 1989

Кадр из фильма "Интердевочка"

Фильм неслучайно стал самым кассовым в год своего выхода, ведь его тема крайне провокационна. В центре картины девушка легкого поведения: днем она работает медсестрой, а по ночам продает свое тело за деньги. Ее главная мечта – выйти замуж за иностранца, уехать за границу и забыть о прежней жизни. Но героиня не подозревает, что порой нужно быть осторожней со своими желаниями.

"Письма мертвого человека", 1986

Картина Константина Лопушанского, которого также называют лучшим экранизатором братьев Стругацких, рассказывает о последствиях ядерного взрыва. После чудовищной катастрофы большая часть населения земли погибла. Остальные же пытаются хоть как-то наладить свой быт. В числе них – главный герой ученый Ларсен, который намерен установить причины трагедии и найти внутреннюю опору, чтобы жить дальше.

"Покаяние", 1989

После съемок фильм вышел не сразу – целых пять лет он пролежал в столе. Зрители увидели его лишь в 1989 году. Некоторые киноведы убеждены, что именно с "Покаяния" началась перестройка в кино.