Вышел тизер-трейлер «Сына» с Джекманом и Хопкинсом

Одним из главных кинособытий только что открывшегося Венецианского кинофестиваля станет премьера картины «Сын». Её первый тизер-трейлер Sony Pictures накануне опубликовала в сети, также анонсировав даты выхода на большой экран: мировой старт показа в кинотеатрах запланирован на 11 ноября 2022 года, в России же картина ожидается 19 января 2023 года.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Автор «Сына» — французский драматург, сценарист и режиссёр Флориан Зеллер, который успел получить мировую славу благодаря фильму «Отец». В центре сюжета его новой ленты оказывается мужчина по имени Питер (его играет Хью Джекман), который живёт со своей второй половинкой, роль которой досталась Ванессе Кирби. Вместе они воспитывают маленького ребёнка и живут идеальной жизнью, пока однажды в ней не появляется бывшая жена Питера. Она сообщает экс-супругу о том, что его старший сын Николас практически полностью вышел из-под её контроля. У него проблемы в школе и он не собирается подчиняться требованиям матери. Она просит Питера взять пожить сына к себе, на что тот соглашается. Для трудного подростка он хочет стать тем отцом, которого у него самого никогда не было (персонаж незадачливого родителя Питера достался Энтони Хопкинсу).