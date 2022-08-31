Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+30° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
33 минуты назад

В Испании снимут новый сериал про Зорро

Газета.Ru

В Испании начались съемки нового сериала про героя в маске - Зорро. Режиссером проекта станет Хавьер Кинтас, работавший над "Бумажным домом" для Netflix, а главную роль сыграет Мигель Бернардо, известный по роли Гусмана Нуньера Осуны из "Элиты", пишет Variety.

В Испании снимут новый сериал про Зорро
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Работа над сценарием для обновленной истории о Зорро началась в Испании еще в конце июля, проект выйдет на Amazon Prime Video. Исполнительным продюсером картины выступит Джон Герц, который работал над всеми проектам о Зорро, включая фильм с Антонио Бандерасом в главной роли.

Фильмы,Элита,Джон Герц,Антонио Бандерас,Netflix,Amazon,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители