В Испании снимут новый сериал про Зорро

В Испании начались съемки нового сериала про героя в маске - Зорро. Режиссером проекта станет Хавьер Кинтас, работавший над "Бумажным домом" для Netflix , а главную роль сыграет Мигель Бернардо, известный по роли Гусмана Нуньера Осуны из "Элиты", пишет Variety.

Работа над сценарием для обновленной истории о Зорро началась в Испании еще в конце июля, проект выйдет на Amazon Prime Video. Исполнительным продюсером картины выступит Джон Герц, который работал над всеми проектам о Зорро, включая фильм с Антонио Бандерасом в главной роли.