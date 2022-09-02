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1 час назад

Иранский фильм «Без предварительной договоренности» взял главный приз на ММКФ

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Картина иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности», в которой речь идет об иммиграции и связях с корнями, получила главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) – «Золотого Святого Георгия».

Иранский фильм взял главный приз на ММКФ
Фото: ВзглядВзгляд

«Победил, как всегда, профессионализм и смелость, поэтому главный приз за лучший фильм «Без предварительной договоренности», режиссер Бехруз Шоайби, Иран», – объявил председатель жюри ММКФ, актер Евгений Миронов, передает ТАСС.

Напоним, ММКФ проходил в Москве с 26 августа по 2 сентября. В этом году на фестивале представили более 230 картин из 65 стран. В основной конкурс вошли 13 фильмов, включая три ленты из России. Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.

Фильмы,Евгений Миронов,Никита Михалков,
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