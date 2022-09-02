Иранский фильм взял главный приз на ММКФ

Напоним, ММКФ проходил в Москве с 26 августа по 2 сентября. В этом году на фестивале представили более 230 картин из 65 стран. В основной конкурс вошли 13 фильмов, включая три ленты из России. Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.