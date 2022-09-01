Стартовали съемки комедии с Рейнольдсом и Красински

Актёр и режиссёр Джон Красински объявил в социальных сетях о старте съёмок комедийного фильма, сценарий для котого написал он сам. Также Красински и поставит ленту.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Название картины — If, а ранее она носила название Imaginary Friends. Её деталей нет, однако известно, что сюжет будет сосредоточен вокруг воображения, юмора и фантазии. Красински сыграет в фильме вместе с Райаном Рейнольдсом и Стивом Кареллом. Какие роли достались им, неизвестно. Об этом станет известно позже.