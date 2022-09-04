Интригующие фильмы об отношениях с большой разницей в возрасте

Отношениями с большой разницей в возрасте в наше время едва ли можно кого-то удивить. Но порой таким союзам приходится сталкиваться с массой сложностей, которые никогда не коснутся любовников одного поколения. Об этих перипетиях режиссеры и любят снимать фильмы. Подробнее о самых волнующих из них – в материале "Рамблера".
Жизнь главной героини, роль которой исполнила Ванесса Паради, была весьма тяжелой до встречи с ее учителем. Отец не желает общаться с ней, мать склонна к суициду, а братья зависимы от запрещенных веществ. 17-летняя школьница находит спасение в романе со своим учителем и даже не подозревает, к чему могут привести такие запретные отношения.
Гарольд – юноша из богатой семьи, которого это богатство счастливым не сделало. Он обожает смерть и все, что с ней связано: любит инсценировать самоубийство и посещать похороны. Но однажды судьба сводит его с 80-летней Мод, которая в восторге от жизни и старается брать от нее все. Несмотря на разность мировоззрений Гарольд и Мод становятся друзьями, а затем их дружба перерастает в любовные отношения.
Картина Анн Фонтен повествует о двух давних подругах, которые неожиданно влюбляются в сыновей друг друга. Женщины боятся осуждения других и краха многолетней дружбы, поэтому долгое время встречаются с возлюбленными тайно. Но какие-то секреты невозможно хранить вечно, и героиням все-таки предстоит узнать, чем чревата такая любовь.