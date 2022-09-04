Интригующие фильмы об отношениях с большой разницей в возрасте

Отношениями с большой разницей в возрасте в наше время едва ли можно кого-то удивить. Но порой таким союзам приходится сталкиваться с массой сложностей, которые никогда не коснутся любовников одного поколения. Об этих перипетиях режиссеры и любят снимать фильмы. Подробнее о самых волнующих из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Белая свадьба" Кадр из фильма "Белая свадьба"

"Белая свадьба", 1989

Кадр из фильма "Белая свадьба"

Жизнь главной героини, роль которой исполнила Ванесса Паради, была весьма тяжелой до встречи с ее учителем. Отец не желает общаться с ней, мать склонна к суициду, а братья зависимы от запрещенных веществ. 17-летняя школьница находит спасение в романе со своим учителем и даже не подозревает, к чему могут привести такие запретные отношения.

"Гарольд и Мод", 1971

Кадр из фильма "Гарольд и Мод"

Гарольд – юноша из богатой семьи, которого это богатство счастливым не сделало. Он обожает смерть и все, что с ней связано: любит инсценировать самоубийство и посещать похороны. Но однажды судьба сводит его с 80-летней Мод, которая в восторге от жизни и старается брать от нее все. Несмотря на разность мировоззрений Гарольд и Мод становятся друзьями, а затем их дружба перерастает в любовные отношения.

"Тайное влечение", 2012