Ларс фон Триер: о борьбе с болезнью Паркинсона и планах в кино

Датский режиссер Ларс фон Триер рассказал, как проходит его борьба с болезнью Паркинсона, и поделился своими планами в кино. Его слова передает Variety.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Свое состояние кинодеятель прокомментировал на пресс-конференции в Zoom, организованной для СМИ в рамках Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера третьего сезона его сериала «Королевство: Исход». Фон Триер признался, что диагноз ему поставили около четырех месяцев назад, однако с болезнью он жил и раньше.

Когда кинематографиста спросили о дальнейших планах в кино, он ответил, что возьмет перерыв в работе.

«Я сделаю небольшой перерыв, чтобы понять, что делать дальше. Надеюсь, конечно, что мое состояние будет лучше. Это болезнь, от которой вы не избавитесь, но здесь можно работать с симптомами»,

— заявил фон Триер.

Режиссер добавил, что ему нужно просто привыкнуть к тому, что у него тремор, и не стыдиться этого перед людьми.