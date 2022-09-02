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1 час назад

Ларс фон Триер рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона и планах в кино

Lenta.ruиещё 2

Датский режиссер Ларс фон Триер рассказал, как проходит его борьба с болезнью Паркинсона, и поделился своими планами в кино. Его слова передает Variety.

Ларс фон Триер: о борьбе с болезнью Паркинсона и планах в кино
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Свое состояние кинодеятель прокомментировал на пресс-конференции в Zoom, организованной для СМИ в рамках Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера третьего сезона его сериала «Королевство: Исход». Фон Триер признался, что диагноз ему поставили около четырех месяцев назад, однако с болезнью он жил и раньше.

Когда кинематографиста спросили о дальнейших планах в кино, он ответил, что возьмет перерыв в работе.

«Я сделаю небольшой перерыв, чтобы понять, что делать дальше. Надеюсь, конечно, что мое состояние будет лучше. Это болезнь, от которой вы не избавитесь, но здесь можно работать с симптомами»,

— заявил фон Триер.

Режиссер добавил, что ему нужно просто привыкнуть к тому, что у него тремор, и не стыдиться этого перед людьми.

О том, что у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона, стало известно в начале августа. Сообщалось, что режиссер находится «в хорошей форме и лечится от симптомов».

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