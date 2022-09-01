Что смотреть в кино с 1 сентября

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Преступления будущего" Кадр из фильма "Преступления будущего"

"Преступления будущего"

Действие фильма Дэвида Кроненберга происходит в недалеком будущем, в котором у людей появился синдром ускоренной революции. Человечеству приходится учиться жить с новым даром: способностью пользоваться телами, с которыми происходят удивительные изменения. Кому-то удается приспособиться к новой реальности, некоторые даже используют уникальные возможности для совершения преступлений, другим же этот дар кажется проклятием и они готовы бороться с новой реальностью.

"Преподы на всю голову"

Двум спецагентам необходимо разоблачить одну из бандитских группировок. А для этого приходится проникнуть в школу, притворившись новыми учителями, поскольку преступники орудуют именно в учебном заведении. Но заниматься одним лишь расследованием дела у агентов не получится: придется освоить новую профессию – учителей. А заодно и найти любовь.

"Дети тьмы"

У Хелен амнезия. Но она мучительно пытается вспомнить, что привело ее отца к самоубийству. Память возвращаться не торопится, но вместо этого к героине начинают являться призраки убитых детей. Хелен начинает казаться, что ее отец причастен к их гибели.

"Календарь ма(й)я"