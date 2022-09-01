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44 минуты назад

Кинокритик Шнейдеров объяснил низкий интерес к российским фильмам отсутствием "хорошей публики"

Газета.Ruиещё 1

Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров заявил, что в России нет интереса к отечественным картинам из-за отсутствия «хорошей публики». Этим он поделился в разговоре с News.ru.

Кинокритик объяснил низкий интерес к российским фильмам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шейдеров отметил, что в России есть профессионалы киноиндустрии, которые создают неплохие картины, однако нет «хорошей публики». По мнению журналиста, отечественные зрители не хотят идти на российское кино.

Кинокритик также прокомментировал заявление актрисы Анастасии Макеевой о «возрождении российского кинематографа» после отмены показов зарубежных работ. Как считает журналист, для развития отечественных фильмов необходима конкуренция с западными студиями.

По словам Шнейдерова, чтобы российские зрители начали ходить на отечественные картины, нужно менять систему образования, начиная со школы. Помимо этого, кинематографистам стоит больше уделять внимания рекламе своих трудов, а государство должно поддерживать кино в прокате.

«Государство должно вкладывать в прокат, в наружную рекламу и на телевидении. Должен быть комплекс мер, а мы ограничиваемся точечными уколами, которые сводят все усилия к нулю»,

— заключил Шнейдеров.

Фильмы,Анастасия Макеева,
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