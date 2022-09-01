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1 час назад

Конфликт с продавцом одежды стал причиной угроз на съемках сериала с Портман

Газета.Ru

Полиция раскрыла новые подробности об угрозах съемочной группе сериала "Леди в озере" с Натали Портман в Балтиморе. Об этом сообщает The Baltimore Sun. Полицейские назвали "неточными" заявления о том, что водитель съемочной группы сериала "Леди в озере" видел оружие и что от продюсеров требовали $50 тыс. в обмен на разрешение снимать в определенном районе. Следствие выяснило, что конфликт, ставший причиной угроз, мог произойти между продавцом одежды и съемочной группой. 43-летний уличный торговец якобы был расстроен тем, что производство не компенсировало ему потери, связанные с невозможностью вести бизнес во время съемок. Полиция арестовала его и обвинила в преступлениях, связанных с наркотиками. Он, в свою очередь, заявил, что ожидает оформления документов для получения компенсации. The Baltimore Banner ранее написала, что в Балтиморе актерам и съемочной группе сериала якобы угрожали балтиморские "наркоторговцы", которые размахивали огнестрельным оружием и требовали $50 тыс., тогда они никого не убьют и разрешат продолжать съемки в выбранном месте. Позже выяснилось, что угрожали расправой и требовали денег только два человека. Они высказали угрозы водителю съемочной группы до того, как продюсеры, актеры и другие участники процесса прибыли на площадку. Водитель рассказал, что один из мужчин размахивал пистолетом, направляя оружие на него.

Конфликт с продавцом одежды стал причиной угроз на съемках сериала с Портман
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Натали Портман,
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