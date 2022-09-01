Режиссер "Последних джедаев" сообщил о планах снять трилогию "Звездных войн"

Режиссер "Последних джедаев" Райан Джонсон выразил желание вернуться к франшизе "Звездных войн". Этим он поделился в разговоре с Empire. Джонсон заявил, что все еще планирует снять свою трилогию по культовой вселенной, однако пока не знает, когда это получится. Сейчас режиссер занят съемками сиквела детектива "Достать ножи" для стримингового сервиса Netflix .

По словам кинематографиста, он поддерживает связь с продюсером "Звездных войн" Кэтлин Кеннеди. В разговорах они часто обсуждают будущее трилогии Джонсона. "Сейчас это лишь вопрос расписания, когда мы сможем начать работу над ней. У меня бы сердце разбилось, если бы я так и не смог вернуться к этой вселенной", - признался режиссер.