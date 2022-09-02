Актер Бен Кингсли вернется к прежней роли в новом фильме Marvel про Чудо-человека

В последнее время оскароносный актер Бен Кингсли был сильно занят в «Железном человеке-3» и «Шан-Чи».

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Казалось бы самое время отдохнуть. Но узнав о том, что Marvel готовит создание нового фильма о Чудо-человеке и готово отдать ему его прежнюю роль, Кингсли тут же ответил согласием.

В первом сезоне, где сын обанкротившегося изобретателя Саймон Уильямс вдруг наделяется сверхъестественными способностями, Кинсгли играл Тревора Слэттери – не слишком удачливого актера. Та же сатирическая роль ему уготована и в продолжении проекта.