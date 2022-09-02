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4 минуты назад

Актер Бен Кингсли вернется к прежней роли в новом фильме Marvel про Чудо-человека

Inc-News

В последнее время оскароносный актер Бен Кингсли был сильно занят в «Железном человеке-3» и «Шан-Чи».

Актер Бен Кингсли вернется к прежней роли в новом фильме Marvel про Чудо-человека
Фото: Источник фото: kinoinsideИсточник фото: kinoinside

Казалось бы самое время отдохнуть. Но узнав о том, что Marvel готовит создание нового фильма о Чудо-человеке и готово отдать ему его прежнюю роль, Кингсли тут же ответил согласием.

В первом сезоне, где сын обанкротившегося изобретателя Саймон Уильямс вдруг наделяется сверхъестественными способностями, Кинсгли играл Тревора Слэттери – не слишком удачливого актера. Та же сатирическая роль ему уготована и в продолжении проекта.

Дата выхода и актерский состав пока не разглашаются, но известно, что режиссером и шоураннером «Чудо-человека» выступит Дестин Дэниэл Креттон («Шан-Чи»). Создателем и главным сценаристом сериала является Эндрю Гест, создававший "Соколиный глаз".

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