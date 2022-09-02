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3 часа назад

Линдси Лохан получила роль в новой комедии

Super.ruиещё 1

Последние годы с актерскими делами у Линдси Лохан не ахти: проекты, в которых участвовала звезда молодежного кино, не привлекали внимания зрителей и кинокритиков. Однако совсем скоро черная полоса в карьере Линдси может прерваться: Netflix анонсировал свой второй проект с «дрянной девчонкой». Первый уже снят — это рождественская комедия Falling for Christmas, где Лохан играет роль избалованной наследницы отеля, которая готовится к свадьбе, но после падения на лыжах теряет память и попадает в гости к незнакомцу.

Линдси Лохан получила роль в новой комедии
Фото: Super.ruSuper.ru

Вероятно, продюсеры сервиса остались довольны сотрудничеством с актрисой, поэтому уже анонсировали новую романтическую комедию с ней — Irish Wish.

По сюжету фильма, любовь всей жизни героини Лохан женится в Ирландии на ее лучшей подруге. Накануне свадьбы девушка загадывает желание и... просыпается невестой. Дата выхода фильма пока не известна, а вот релиз первой рождественской ленты с Линдси состоится совсем скоро — 10 ноября.

Фильмы,Линдси Лохан,Netflix,
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