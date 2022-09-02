Линдси Лохан получила роль в новой комедии

Последние годы с актерскими делами у Линдси Лохан не ахти: проекты, в которых участвовала звезда молодежного кино, не привлекали внимания зрителей и кинокритиков. Однако совсем скоро черная полоса в карьере Линдси может прерваться: Netflix анонсировал свой второй проект с «дрянной девчонкой». Первый уже снят — это рождественская комедия Falling for Christmas, где Лохан играет роль избалованной наследницы отеля, которая готовится к свадьбе, но после падения на лыжах теряет память и попадает в гости к незнакомцу.