Иван Добронравов заявил, что российское кино ждет развитие после ухода западных компаний

По словам актёра, он сильно надеется на то, что в России удастся реализовать новые интересные проекты, так как «сейчас самое время для этого», пишет «Слово и Дело».

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Об этом Иван Добронравов заявил на 44-м Московском международном кинофестивале. Он ответил на комментарий российской актрисы Анастасии Макеевой о том, что после ухода западных компаний из России отечественное кино будет развиваться.