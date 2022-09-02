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1 час назад

Иван Добронравов заявил, что российское кино ждёт развитие после ухода западных компаний

runews24.ruиещё 2

По словам актёра, он сильно надеется на то, что в России удастся реализовать новые интересные проекты, так как «сейчас самое время для этого», пишет «Слово и Дело».

Иван Добронравов заявил, что российское кино ждет развитие после ухода западных компаний
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Об этом Иван Добронравов заявил на 44-м Московском международном кинофестивале. Он ответил на комментарий российской актрисы Анастасии Макеевой о том, что после ухода западных компаний из России отечественное кино будет развиваться.

Артист Иван Добронравов надеется на пробуждение интереса российской аудитории к собственному кинематографу, в том числе, к региональному кино.

Фильмы,Иван Добронравов,Анастасия Макеева,
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