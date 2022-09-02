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1 час назад

Снятый в космосе фильм "Вызов" с Пересильд выйдет в прокат 12 апреля 2023 года

Газета.Ru

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал дату выхода в прокат первого снятого в космосе фильма «Вызов», передает РИА «Новости».

Снятый в космосе фильм "Вызов" с Пересильд выйдет в прокат 12 апреля 2023 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Картина с Юлией Пересильд в главной роли выйдет в прокат 12 апреля 2023 года — в День космонавтики.

Ранее продюсер фильма «Вызов» Эдуард Илоян заявил, что премьера космической драмы режиссера Клима Шипенко запланирована на весну 2023 года.

Производственный бюджет картины оценили в 905 млн руб., однако создатели фильма запросили у Фонда кино дофинансирование в размере 250 млн руб., чтобы доснять на космодроме «Байконур» необходимые кадры.

5 октября 2021 года для первых в истории съемок на орбите на корабле «Союз МС-19» на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их сопровождал космонавт Антон Шкаплеров..

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