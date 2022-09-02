Снятый в космосе фильм "Вызов" с Пересильд выйдет в прокат 12 апреля 2023 года

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал дату выхода в прокат первого снятого в космосе фильма «Вызов», передает РИА «Новости».

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Картина с Юлией Пересильд в главной роли выйдет в прокат 12 апреля 2023 года — в День космонавтики.

Ранее продюсер фильма «Вызов» Эдуард Илоян заявил, что премьера космической драмы режиссера Клима Шипенко запланирована на весну 2023 года.

Производственный бюджет картины оценили в 905 млн руб., однако создатели фильма запросили у Фонда кино дофинансирование в размере 250 млн руб., чтобы доснять на космодроме «Байконур» необходимые кадры.