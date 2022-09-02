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33 минуты назад

Эрнст заявил, что вместо "Голоса" выйдет новое шоу "Фантастика"

Газета.Ruиещё 1

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на федеральном просветительском марафоне «Знание» заявил, что 2 сентября вместо шоу «Голос» выйдет другой проект. Об этом сообщает mk.ru.

Эрнст заявил, что вместо "Голоса" выйдет новое шоу "Фантастика"
Фото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Новый проект называется «Фантастика». Его ведущим стал Вадим Галыгин.

До этого стало известно, что Первый канал планирует выпустить в сентябре новое шоу с виртуальными аватарами «Фантастика». В эфире будут соревноваться 12 виртуальных двойников реальных людей — шестерых обычных и шестерых звезд. Двойники будут повторять мимику, пластику и жесты людей. Вести шоу будет юморист Вадим Галыгин.

Ранее народный артист России Дмитрий Маликов назвал «бредом» сообщения о том, что он ушел из шоу «Фантастика» на Первом канале.

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