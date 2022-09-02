Эрнст заявил, что вместо "Голоса" выйдет новое шоу "Фантастика"

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на федеральном просветительском марафоне «Знание» заявил, что 2 сентября вместо шоу «Голос» выйдет другой проект. Об этом сообщает mk.ru.

До этого стало известно, что Первый канал планирует выпустить в сентябре новое шоу с виртуальными аватарами «Фантастика». В эфире будут соревноваться 12 виртуальных двойников реальных людей — шестерых обычных и шестерых звезд. Двойники будут повторять мимику, пластику и жесты людей. Вести шоу будет юморист Вадим Галыгин.