Премьера фильма «Земля больших возможностей» состоялась на ММКФ

«Когда мы только познакомились с Джастасом, буквально уже к финалу моего пребывания в поселке Такучет, он рассказал о своих планах. Он говорил, что у него есть мечта построить большую ферму, по таким внутренним канонам, которые Джастис и Ребекка [жена Джастиса — прим. Ред.] придумали», — цитирует Анина «Центральная служба новостей».