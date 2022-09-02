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1 час назад

Премьера фильма «Земля больших возможностей» состоялась на ММКФ

Слово и Дело

Режиссер Андрей Анин презентовал свой фильм «Земля больших возможностей» на Московском международном кинофестивале (ММКФ).

Премьера фильма «Земля больших возможностей» состоялась на ММКФ
Фото: Слово и делоСлово и дело

В рамках 44-го ММКФ 1 сентября состоялась презентация документальной кинокартины «Земля больших возможностей». Фильм рассказывает историю американца Джастаса Уолкера, который решил переехать в Сибирь и возродить фермерство.

«Когда мы только познакомились с Джастасом, буквально уже к финалу моего пребывания в поселке Такучет, он рассказал о своих планах. Он говорил, что у него есть мечта построить большую ферму, по таким внутренним канонам, которые Джастис и Ребекка [жена Джастиса — прим. Ред.] придумали», — цитирует Анина «Центральная служба новостей».

Отметим, что цифровой релиз «Земли больших возможностей состоится в формате мини-сериала 6 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

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