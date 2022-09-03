Калашникова назвала любимые фильмы

Российская актриса, певица, модель и телеведущая Анастасия Калашникова эксклюзивно рассказала «Рамблеру», какие фильмы произвели на нее сильное впечатление, и посоветовала читателям их посмотреть.

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«Форрест Гамп»

Красивый Том Хэнкс в красивом фильме. Картина собрала массу наград и до сих пор не утратила свою актуальность.

«Классика, которую советую всем посмотреть и даже пересмотреть, если вы уже видели данный фильм», — говорит Анна Калашникова.

«Дьявол носит Prada»

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Великолепная Мерилл Стрип и обворожительная Энн Хатауэй — в неожиданных амплуа. Кстати, Анна Калашникова оценила работу актеров:

«Всегда в самолетах его смотрю. Легкий, но в то же время глубокий. Нравится актерский состав».

«Побег из Шоушенка»

Драматическая история о преступлении и наказании. Фильм заслуженно получил семь номинаций на «Оскар», но ни в одной не выиграл. Тем не менее лента давно попала в категории классики.

«Очень давно смотрела, но произвел сильное впечатление. Люблю подобные фильмы и думала как раз пересмотреть», — отмечает Анна Калашникова.

«Легенда №17»

Отечественный фильм, который показал очень неплохие результаты в прокате.

«Я не хочу в своем топе фильмов делать спойлеры для тех, кто их не смотрел. Но вот этот фильм — один из лучших в нашей стране точно. У нас, кстати, фильмы про преодоления очень классно снимают!» — говорит Анна Калашникова.

«В погоне за счастьем»

Жизнеутверждающий фильм о том, что все возможно, с Уиллом Смитом и его старшим сыном в главных ролях.

«Кажется, мне его рекомендовала подруга. Я никак не могла к нему подступиться, а когда посмотрела, то пожалела... что не посмотрела раньше. Советую!» — рекомендует фильм Анна Калашникова.

«Рокки»

Кадр из фильма «Рокки»

Для тех, кто хочет перенестись в другое время и посмотреть, каким был молодой Сильвестр Сталлоне, который, кстати, написал сценарий и стал режиссером фильма, хотя первначально в его успех мало кто верил.

«Не самый мой любимый фильм, но есть о чем задуматься… захватывает», — Анна Калашникова тоже вспоминает этот фильм.

«Миллионер из трущоб»

Еще один фильм об удаче и вере в себя.