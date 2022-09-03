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59 минут назад

Михалков объяснил популярность фильма «Холоп» у россиян

Мария Кимакович

Режиссер Никита Михалков поделился мнением о том, почему картина Клима Шипенко с Милошем Биковичем и Александрой Бортич в главных ролях так понравилась зрителям. Слова режиссера приводит ТАСС.

Михалков объяснил популярность фильма «Холоп» у россиян
Фото: Кадр из фильма "Холоп"Кадр из фильма "Холоп"

По мнению Михалкова, «Холоп» удовлетворяет потребность простых людей в справедливости. Режиссер считает, что русские люди презирают мажоров и лентяев и смотреть на перевоспитание бездельников — удовольствие.

Никита Михалков отметил, что «Холоп» — это национальное кино, в котором есть то, что ценит русский человек: сострадание и справедливость. Именно поэтому, по мнению режиссера, он и интересен зрителям.

Напомним, что фильм «Холоп» получил статус самой кассовой картиной в истории российского кинематографа.

Ранее был раскрыт состав участников нового сезона шоу “Звезды в Африке”.

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