Михалков объяснил популярность фильма «Холоп» у россиян

Режиссер Никита Михалков поделился мнением о том, почему картина Клима Шипенко с Милошем Биковичем и Александрой Бортич в главных ролях так понравилась зрителям. Слова режиссера приводит ТАСС.

Фото: Кадр из фильма "Холоп" Кадр из фильма "Холоп"

По мнению Михалкова, «Холоп» удовлетворяет потребность простых людей в справедливости. Режиссер считает, что русские люди презирают мажоров и лентяев и смотреть на перевоспитание бездельников — удовольствие.

Никита Михалков отметил, что «Холоп» — это национальное кино, в котором есть то, что ценит русский человек: сострадание и справедливость. Именно поэтому, по мнению режиссера, он и интересен зрителям.