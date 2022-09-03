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3 сентября

Disney отказались от создания пятого сезона «Чужого»

Inc-News

Первые четыре части франшизы шли в прокате с переменным успехом.

Disney отказались от создания пятого сезона «Чужого»
Фото: Inc-NewsInc-News

Режиссер Уолтер Хилл, на счету которого не только «Водитель», «Воины», «48 часов» и «Побег», но и продюсирование проект «Чужой», признался, что пятой части проект не будет.

По словам постановщика, после не слишком удачного сезона «Чужой против Хищника», вызревало решение более успешного продолжения с Сигурни Уивер в одной из главных ролей.

Но после того, как франшиза перешла от 20th Century Fox к Disney, новые владельцы не выразили желания продолжать этот проект.

Хотя Хилл в недавнем интервью признался, что у него уже был на руках очень неплохой сценарий, подобранные актеры и рассчитан бюджет. Но Disney это не заинтересовало.

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