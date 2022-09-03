Кадр дня: короткая схватка Индианы Джонса

Порой режиссерам приходится вносить изменения в сценарий уже во время съемок. Пришлось пойти на это и Стивену Спилбергу во время работы над фильмом «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». О том, почему это произошло, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

В фильме есть момент, где герой Харрисона Форда встречается с бандитом, который вооружен мечом. Между ними происходит схватка. Согласно сценарию, бандит должен был быть не один: Индиане предстояло вступить в эффектный бой сразу с несколькими бандитами. Спилберг планировал снять очень эффектную сцену, актерам предстояло работать в течение трех дней.