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2 часа назад

Кадр дня: короткая схватка Индианы Джонса

Мария Кимакович

Порой режиссерам приходится вносить изменения в сценарий уже во время съемок. Пришлось пойти на это и Стивену Спилбергу во время работы над фильмом «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». О том, почему это произошло, читайте в материале «Рамблера».

Кадр дня: короткая схватка Индианы Джонса
Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

В фильме есть момент, где герой Харрисона Форда встречается с бандитом, который вооружен мечом. Между ними происходит схватка. Согласно сценарию, бандит должен был быть не один: Индиане предстояло вступить в эффектный бой сразу с несколькими бандитами. Спилберг планировал снять очень эффектную сцену, актерам предстояло работать в течение трех дней.

Но Харрисон Форд подхватил дизентерию и просто не в состоянии был находиться на съемочной площадке более 10 минут. Спилбергу пришлось в срочном порядке редактировать сценарий и довольствоваться всего одним бандитом и сильно усеченным по времени эпизодом.

Фильмы,Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега,Стивен Спилберг,Харрисон Форд,
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