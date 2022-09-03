Джо Райт снимет сериал о диктаторе Бенито Муссолини

«Фашизм — это то, что сегодня актуально для всех. Он был актуален на протяжении последних десятилетий, но сейчас особенно. Интересно, что до [прихода к власти Дональда] Трампа США и англосаксонская культура считали, что фашизм не имеет к ним отношения. Вот почему я пригласил для съемок этого сериала режиссера британского происхождения», — сказал продюсер шоу Лоренцо Мьели.