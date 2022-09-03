Джо Райт снимет сериал о диктаторе Бенито Муссолини

Режиссер Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Искупление», »Анна Каренина») снимет сериал «М» об итальянском диктаторе Бенито Муссолини. Об этом сообщает The Collider.
Шоу будет основано на романе «М: Сын века» ученого и писателя Антонио Скурати о зарождении фашизма в Италии и отголосках этой идеологии в настоящее время. Сценарий к сериалу написали Стефано Бизес («Гоморра», «Новый Папа») и Давиде Серино («1992»). Съемки сериала еще не начались, имена актеров также неизвестны.
«Фашизм — это то, что сегодня актуально для всех. Он был актуален на протяжении последних десятилетий, но сейчас особенно. Интересно, что до [прихода к власти Дональда] Трампа США и англосаксонская культура считали, что фашизм не имеет к ним отношения. Вот почему я пригласил для съемок этого сериала режиссера британского происхождения», — сказал продюсер шоу Лоренцо Мьели.