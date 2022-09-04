Организаторы «Эмми» назвали лучший мультсериал 2022 года

Накануне состоялась церемония вручения телевизионной премии «Эмми», в ходе которой был назван лучший анимационный фильм текущего года.

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В итоге приз получил мультсериал «Аркейн», созданный Fortiche Productions, в центре которого находится мир League of Legends. В общем, настоящий фантастический рай для малышей.

Кстати, у «Аркейна» в конкурентах в борьбе за награду были более известные проекты – такие, как «Бургеры Боба», «Симпсоны», «Рик и Морти» и другие работы.