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4 часа назад

Организаторы «Эмми» назвали лучший мультсериал 2022 года

Inc-News

Накануне состоялась церемония вручения телевизионной премии «Эмми», в ходе которой был назван лучший анимационный фильм текущего года.

Организаторы «Эмми» назвали лучший мультсериал 2022 года
Фото: Inc-newsInc-news

В итоге приз получил мультсериал «Аркейн», созданный Fortiche Productions, в центре которого находится мир League of Legends. В общем, настоящий фантастический рай для малышей.

Кстати, у «Аркейна» в конкурентах в борьбе за награду были более известные проекты – такие, как «Бургеры Боба», «Симпсоны», «Рик и Морти» и другие работы.

Однако, «Аркейну» удалось обойти всех своих именитых конкурентов и завоевать главную престижнейшую награду.

Фильмы,Симпсоны,
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