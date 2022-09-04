Гудков сравнил донос на себя за клип "Я узкий" с игрой в кости

В Telegram-канале команды юмориста Александра Гудкова «Чикен Карри» отреагировали на жалобу общественников в Генпрокуратуру за его клип «Я узкий» отсылкой к шоу «Подземелья Чикен Карри».

Фото: Чикен Карри/Youtube Чикен Карри/Youtube

«Надеемся, они все решают броском d20 (двадцатигранным кубиком — прим. «Газеты.Ru»), и сложность высокая. Но сколько там золотых монет на переброс?» — написано в сообщении.

Команда юмористов также опубликовала фрагмент из ролика «Филипп Киркоров и Николай Басков — Извинение за Ibiza» 2018 года. В нем женщина возмущается клипом и заявляет, что его создатели «опозорили всю Россию».

«Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов», — подписали в канале.

3 сентября Telegram-канал Mash опубликовал письмо в Следственный комитет РФ председателя генсовета Гражданского комитета России Артура Шлыкова. Команда экспертов комитета увидела в ролике Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов». Они требуют наказать комика по статье 282 УК РФ, санкции по которой предусматривают либо штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.