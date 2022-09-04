Мажор Гриша снова пошел в холопы

В рабочем поселке Пушкинские Горы (Псковская область) начались съемки фильма «Холоп 2».

Фото: (ИА «Столица», фото пресс-службы фильма) (ИА «Столица», фото пресс-службы фильма)

История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича завоевала народную любовь: «Холоп» собрал в прокате более трёх миллиардов рублей и стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России. Создатели картины поставили себе новую амбициозную цель: снять столь же успешное продолжение главной комедии страны!

На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (эту роль доверили Аглае Тарасовой), которая не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной.