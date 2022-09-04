Мажор Гриша снова пошел в холопы

В рабочем поселке Пушкинские Горы (Псковская область) начались съемки фильма «Холоп 2».
История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича завоевала народную любовь: «Холоп» собрал в прокате более трёх миллиардов рублей и стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России. Создатели картины поставили себе новую амбициозную цель: снять столь же успешное продолжение главной комедии страны!
На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (эту роль доверили Аглае Тарасовой), которая не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной.
Режиссёрское кресло снова займет Клим Шипенко (сейчас режиссёр практически закончил съёмки наземной части фильма «Вызов» - осталось доснять некоторые эпизоды на Байконуре, но это произойдёт позже). На экране появятся и уже знакомые по первой части персонажи в исполнении Милоша Биковича, Александра Самойленко, Ивана Охлобыстина, Марии Мироновой, Ольги Дибцевой и Олега Комарова.