Киновед сравнил качество советских и современных детских фильмов

Российский режиссёр и оператор, киновед Николай Майоров дал оценку современному отечественному детскому кино, сообщает 4 сентября «Крымская газета».
Он считает, что кино должно поднимать детей на новый уровень, однако наш сегодняшний кинематограф характеризуется другой тенденцией.
Майоров вспоминает, что советские фильмы для детей были более веселые и умные, несмотря на простые постановочные решения. В современном отечественном кинематографе, конечно же, есть заявка на интересные воспитательные фильмы, но такие не всегда получаются, как надо.
Как считает режиссер, мало у нас хороших сценариев для детской аудитории. Он также обратил внимание на то, что сегодня авторы картин адаптируют киноязык героев под современных школьников. В советском кино применялся не молодежный сленг, а хороший русский язык. Таким образом, режиссеры помогали развивать культурный уровень своих зрителей, но при этом звучащая с экрана речь оставалась ясной и понятной юным зрителям.
«А сейчас мы опускаемся до уровня современного языка общения, эдакого языка Эллочки Людоедки, но совсем уже не с эллочкиными словами. Получается, падаем. А кино должно воспитывать, развивать. Для того чтобы его смотрели, опускаться ниже плинтуса режиссёрам не стоит», - подытожил эксперт.