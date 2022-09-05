Он вам не Антон: выходит боевик «Барракуда»

22 сентября в российский прокат выходит боевик с Антонио Бандерасом «Барракуда». Это история о киллере, который пошёл войной против своих работодателей.

По словам создателей картины, на главную роль в фильме рассматривали Дуэйна Джонсона, Сэмюэля Л. Джексона, Уэстли Снайпса и Джейми Фокса, но выбор был сделан в пользу Антонио Бандераса. Действие происходит в Салониках – втором по величине городе в Греции. Именно здесь, рассекая на своем маслкаре Plymouth Barracuda 1971 года, главный герой погружается в гламурную и гедонистическую атмосферу криминального мира.