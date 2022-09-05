Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 часа назад

Он вам не Антон: выходит боевик «Барракуда»

Кино-Панк

22 сентября в российский прокат выходит боевик с Антонио Бандерасом «Барракуда». Это история о киллере, который пошёл войной против своих работодателей.

Он вам не Антон: выходит боевик «Барракуда»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

По словам создателей картины, на главную роль в фильме рассматривали Дуэйна Джонсона, Сэмюэля Л. Джексона, Уэстли Снайпса и Джейми Фокса, но выбор был сделан в пользу Антонио Бандераса. Действие происходит в Салониках – втором по величине городе в Греции. Именно здесь, рассекая на своем маслкаре Plymouth Barracuda 1971 года, главный герой погружается в гламурную и гедонистическую атмосферу криминального мира.

Также в картине сыграли американская модель и актриса Кейт Босворт и популярный рэпер 2 Chainz, для которого работа в экшен-триллере «Барракуда» стала актерским дебютом.

Фильмы,Кейт Босворт,Сэмюэл Джексон,Антонио Бандерас,Джейми Фокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители