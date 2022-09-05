Перезапуск советского мультфильма посмотрели более миллиарда раз

Общее количество просмотров всех серий российского мультсериала «Простоквашино», который является перезапуском советской картины, на YouTube превысило один миллиард. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» уточнили, что на данный момент на видеохостинге размещено 60 серий мультфильма, в то время как все 80 эпизодов трех сезонов анимационного ситкома можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Отмечалось, что в четверг, 1 сентября, в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера нового, четвертого, сезона мультсериала «Простоквашино». Помимо прочего, премьерные серии покажут на телеканалах «Карусель» и «Мульт».