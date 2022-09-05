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1 час назад

Перезапуск советского мультфильма посмотрели более миллиарда раз

Lenta.ru

Общее количество просмотров всех серий российского мультсериала «Простоквашино», который является перезапуском советской картины, на YouTube превысило один миллиард. Об этом пишет ТАСС.

Перезапуск советского мультфильма посмотрели более миллиарда раз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» уточнили, что на данный момент на видеохостинге размещено 60 серий мультфильма, в то время как все 80 эпизодов трех сезонов анимационного ситкома можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Отмечалось, что в четверг, 1 сентября, в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера нового, четвертого, сезона мультсериала «Простоквашино». Помимо прочего, премьерные серии покажут на телеканалах «Карусель» и «Мульт».

Действие новых серий мультфильма «Простоквашино» разворачивается в 2018-2022 годах. Среди жителей легендарной деревни появились новые герои: у Дяди Федора родилась сестра Вера Павловна, а у нее самой — подружка-грызун Тама-Тама. Также зрителей знакомят с еще одним персонажем — няней Маргаритой Егоровной. Аннимационный ситком продолжает линию о крепкой дружбе, находчивости и взаимоподдержке.

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