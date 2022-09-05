Перезапуск советского мультфильма посмотрели более миллиарда раз

Общее количество просмотров всех серий российского мультсериала «Простоквашино», который является перезапуском советской картины, на YouTube превысило один миллиард. Об этом пишет ТАСС.
В пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» уточнили, что на данный момент на видеохостинге размещено 60 серий мультфильма, в то время как все 80 эпизодов трех сезонов анимационного ситкома можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
Отмечалось, что в четверг, 1 сентября, в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера нового, четвертого, сезона мультсериала «Простоквашино». Помимо прочего, премьерные серии покажут на телеканалах «Карусель» и «Мульт».
Действие новых серий мультфильма «Простоквашино» разворачивается в 2018-2022 годах. Среди жителей легендарной деревни появились новые герои: у Дяди Федора родилась сестра Вера Павловна, а у нее самой — подружка-грызун Тама-Тама. Также зрителей знакомят с еще одним персонажем — няней Маргаритой Егоровной. Аннимационный ситком продолжает линию о крепкой дружбе, находчивости и взаимоподдержке.