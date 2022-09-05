Почему нужно посмотреть сербскую драму «Усекновение»

Сербский режиссер Синиша Цветич стал обладателем «Серебряного Святого Георгия» Московского международного кинофестиваля за свой фильм «Усекновение». Этот же фильм получил награду «Приз зрительских симпатий». Чем же так понравился фильм критикам и почему это не очередное заумное фестивальное кино, читайте в нашей рецензии.
Программа Московского международного кинофестиваля в этом году включала более двухсот фильмов. Говоря прямо, не все из них были запоминающимися, выдающимися со сценарной или режиссерской точки зрения. Надо сказать, что легких, живых фильмов было совсем немного. И сербский фильм «Усекновение» как раз входит в число этих исключений.
Не смотрите на христианский подтекст в названии фильма «Усекновение». Конечно, имеется в виду день Усекновения главы Иоанна Крестителя – великий праздник в православной церкви, посвященный памяти смерти Иоанна Предтечи, которому по приказу Ирода отрубили голову. Может быть, в России этот праздник отмечает не каждая семья, но в балканских православных странах этот день, как Пасха – повод собраться всей семьей, съесть ложечку кутьи, отпить вина и, наконец, сесть за праздничный ужин.
Подросток Йован сидит на наркотиках. По ночам он записывает свои мысли под кайфом на веб-камеру и зачем-то сохраняет записи. Бредятина ли эти мысли, или стоит прислушаться к подростку – судить зрителю. Да только родители даже не подозревают, что делает Йован по ночам у себя в комнате и не знают, как сильно он страдает от потерянности и одиночества.
В день Усекновения главы святого Иоанна Крестителя в доме Йована собирается вся его семья. Практически все действие фильма сосредоточенно в одной маленькой квартире, где в какой-то момент набивается немыслимое количество родственников, и все – со своими тайнами и конфликтами. Родители Йована собираются разводиться, но скрывают это от детей и от других родственников. Их старший сын скрывает, что его невеста планирует прервать беременность. Юная племянница скрывает, что давно курит и страдает психологическими расстройствами. Мать скрывает, что сделала операцию на груди, а бабушка скрывает, что дает деньги Йовану и понимает, на что он их тратит. А сам Йован вместе с отцом забавляется от идей некой секты, которая верит, что на землю явятся инопланетяне и увезут людей с Земли.
Вот такая сборная солянка из характеров и историй, которые собрались к одной квартире и, как и положено в семье, принялись обсуждать, осуждать друг друга, кидаться советами, скрывать правду и знать, что ложь наверняка будет раскрыта.
При этом тема церкви никуда не пропадает. Семья порядочно выполняет все христианские ритуалы, положенные исполнить в этот день, Йован с отцом забывают праздничную рыбу в церкви после молитвы, а в конце фильма икона Иоанна Предтечи с грохотом падает на пол. И тогда все проясняется.
Сербский режиссер в свойственной южноевропейской манере раскрывает проблему психологического роста молодежи – потерянность, одиночество, неизвестность перед ответственностью, перед будущим, стыд перед родителями за то, что «не получился» и внутреннее стремление к свету. За бытовыми (и очень смешными) разговорами героев можно увидеть настоящую боль человека, который давно сидит на наркотиках и понимает всю гибельность своей ситуации. В какой-то момент зрителю покажется, что хмурый и флегматичный Йован – самый адекватный из всех членов его семьи, ведь именно он произносит самые важные и честные слова о любви к жизни, о стремлении к свету, о важности жизни. Но в нем, к сожалению, видят только зависимого и неблагополучного подростка.
Характер Йована раскрывается через его двоюродную сестру, которая ненамного младше, но уже все понимает. Весь фильм подростки сидят у себя в комнате, курят и размышляют о том, как ограбить банк. За несколько часов им удается подружиться и успокоить друг друга – в этом дурацком мире хотя бы они все понимают. И вообще – скоро всех заберут инопланетяне.
Как мы уже говорили, фильм «Усекновение» очень камерный. Основное действие происходит либо за обеденным столом, либо в «детской» (которая, конечно, уже далеко не детская). Действие поделено на пять глав, а «разделения» стильно оформлены в виде древнего православного писания и все – под классическую музыку 18 века. Фильм антуражно настраивает на религиозную торжественность, и сам ее же разбивает – разговорами о наркотиках, сделанных грудях и подростковой депрессии.
Едва ли «Усекновение» появится на экранах российских кинотеатров, однако посмотреть его в интернете нужно в обязательно порядке. В шумном балагане семьи каждый зритель наверняка найдет свой типаж и свою проблему. Спойлер: все закончится хорошо.