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2 часа назад

Вышла третья серия «Дома дракона»

Чемпионат.com

Состоялась премьера уже третьей серии «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» про семью Таргариенов, которые развязали между собой гражданскую войну, втянув в неё практически весь континент и все дома.

Вышла третья серия «Дома дракона»
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Посмотреть свежий эпизод можно на «Амедиатеке», «Окко» и «Кинопоиске».

Сейчас у новой серии самый высокий рейтинг на IMDb — 9,3/10. Остальные зрители оценили ниже.

Следующая серия, «Король узкого моря», выйдет через неделю — в ночь с 11 на 12 сентября. Впереди ещё больше половины сезона — нас ожидает семь эпизодов, а последний выйдет 24 октября.

«Дом дракона» сохраняет очень высокий интерес у аудитории — второй эпизод за первые сутки посмотрели даже больше, чем дебютную серию. Нонсенс!

Фильмы,Игра престолов,
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