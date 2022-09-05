Вышла третья серия «Дома дракона»

Состоялась премьера уже третьей серии «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» про семью Таргариенов, которые развязали между собой гражданскую войну, втянув в неё практически весь континент и все дома.
Посмотреть свежий эпизод можно на «Амедиатеке», «Окко» и «Кинопоиске».
Сейчас у новой серии самый высокий рейтинг на IMDb — 9,3/10. Остальные зрители оценили ниже.
Следующая серия, «Король узкого моря», выйдет через неделю — в ночь с 11 на 12 сентября. Впереди ещё больше половины сезона — нас ожидает семь эпизодов, а последний выйдет 24 октября.
«Дом дракона» сохраняет очень высокий интерес у аудитории — второй эпизод за первые сутки посмотрели даже больше, чем дебютную серию. Нонсенс!