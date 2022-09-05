Том Круз рассказал о новом фильме, стоя на летящем самолете

Бессменный исполнитель главной роли в картине, Том Круз , самостоятельно исполняющий большинство даже самых опасных трюков, предстал перед зрителями в воздухе, практически «оседлав» ярко-красный биплан.

Сидя на самолете, Круз рассказал своим поклонникам о том, как снималась последняя часть знаменитой франшизы. Рядом же в какой-то момент появился еще один биплан, на борту которого оказался Кристофер Маккуорри. Режиссер призвал актера продолжить съемки, поскольку закончить работу над запланированными эпизодами требуется при дневном свете.