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1 час назад

Том Круз рассказал о новом фильме, стоя на летящем самолете

Мария Кимакович

Создатели фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2» записали необычный промо-ролик.

Бессменный исполнитель главной роли в картине, Том Круз, самостоятельно исполняющий большинство даже самых опасных трюков, предстал перед зрителями в воздухе, практически «оседлав» ярко-красный биплан.

Сидя на самолете, Круз рассказал своим поклонникам о том, как снималась последняя часть знаменитой франшизы. Рядом же в какой-то момент появился еще один биплан, на борту которого оказался Кристофер Маккуорри. Режиссер призвал актера продолжить съемки, поскольку закончить работу над запланированными эпизодами требуется при дневном свете.

В конце ролика обас самолета начинают резко спускаться вниз. Круз при этом продолжает стоять на корпусе самолета.

Ранее Сталлоне рассказал, почему зол на создателей “Крестного отца”.

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