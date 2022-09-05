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1 час назад

В Москве прошла премьера фильма "Ирония судьбы в Голливуде"

ТАСС

Премьерный показ комедийной мелодрамы российского режиссера Марюса Вайсберга "Ирония судьбы в Голливуде" состоялся в столичном кинотеатре "Художественный" в понедельник. Картина выйдет в широкий прокат 8 сентября, премьеру посетили артист Филипп Киркоров, шоумен Александр Ревва, певица Глюкоза и другие, передает корреспондент ТАСС.

В Москве прошла премьера фильма "Ирония судьбы в Голливуде"
Фото: Кадр из фильма фильма "Ирония судьбы в Голливуде"Кадр из фильма фильма "Ирония судьбы в Голливуде"

Режиссер рассказал, что его картина не является ремейком советского фильма режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Он пояснил, что два этих фильма просто основаны на одной сюжетной завязке.

"По большому счету сейчас нечего показывать [в кино]. Люди, когда посмотрят ["Иронию судьбы в Голливуде"], они будут приятно удивлены. Этот фильм совершенно никакого отношения не имеет к нашему советскому. Просто основаны на одном сюжетном повороте. Это другой фильм, но сюжеты перекликаются",

- пояснил Вайсберг.

Съемки фильма проходили в Бостоне. Изначально главную роль должна была сыграть актриса Мила Кунис.

"Сюжет универсальный, в этом и уникальность. Съемки проходили в Бостоне. Я выбрал на главную роль Эмму Робертс, потому что она королева ромкомов. Я предлагал Миле Кунис сняться в главной роли, но она не смогла",

- рассказал режиссер.

Вайсберг считает, что сегодняшняя повестка мешает кинематографу работать как раньше.

"Мешает [повестка сегодняшняя]. Абсолютно мешает. Присутствует политическая корректность, которая сковывает людей. Не все могут высказываться, не все финансируется",

- пояснил он.

В центре сюжета картины - девушка Марго и молодой человек Гриффин. Они живут в разных городах, оба верят в настоящую любовь. По иронии судьбы герои случайным образом встречаются в канун новогоднего праздника, и их жизнь меняется. Роли в картине исполнили голливудские артисты Эмма Робертс, Томас Манн, Бритт Робертсон и другие.

Фильмы,Эмма Робертс,Александр Ревва,Томас Манн,Мила Кунис,Филипп Киркоров,Эльдар Рязанов,
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