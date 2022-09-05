Шумакова рассказала о съемках в фильме «Ночной режим»

«Понимаете, очень важно, когда на площадке дружеская атмосфера, несмотря на то, какой материал снимаете — триллер, драму, боевик. Если у вас хороший коннект с партнёром, вы чувствуете друг друга, шутите вместе, это всё потом видно в кадре»,