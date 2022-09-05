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1 час назад

Шумакова рассказала о съемках в триллере «Ночной режим»

RT на русском

Актриса Екатерина Шумакова рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

Шумакова рассказала о съемках в фильме «Ночной режим»
Фото: Кадр из фильма "Ночной режим"Кадр из фильма "Ночной режим"

«Понимаете, очень важно, когда на площадке дружеская атмосфера, несмотря на то, какой материал снимаете — триллер, драму, боевик. Если у вас хороший коннект с партнёром, вы чувствуете друг друга, шутите вместе, это всё потом видно в кадре»,

— заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, в основном она была в кадре с Табаковым.

«С ним всё было прекрасно, у него отличное чувство юмора»,

— добавила Шумакова.

Фильмы,Екатерина Шумакова,Андрей Мерзликин,Павел Табаков,
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