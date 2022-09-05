Шумакова рассказала о съемках в фильме «Ночной режим»

Актриса Екатерина Шумакова рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.
«Понимаете, очень важно, когда на площадке дружеская атмосфера, несмотря на то, какой материал снимаете — триллер, драму, боевик. Если у вас хороший коннект с партнёром, вы чувствуете друг друга, шутите вместе, это всё потом видно в кадре»,
— заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По словам актрисы, в основном она была в кадре с Табаковым.
«С ним всё было прекрасно, у него отличное чувство юмора»,
— добавила Шумакова.