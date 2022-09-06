Янковский предложил переименовать "Кинотавр"

"Кинотавр" — это просто название, бренд, который, насколько знаю, достался Роднянскому от предыдущих владельцев. Вместо "Макдоналдс" теперь "Вкусно — и точка". "Кинотавр" ушел? Значит, будет "Фестиваль — и точка",