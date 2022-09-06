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1 час назад

Янковский предложил переименовать "Кинотавр"

Газета.Ru

Актер Филипп Янковский в беседе с РИА "Новости" высказался по поводу судьбы фестиваля "Кинотавр".

Янковский предложил переименовать "Кинотавр"
Фото: Газета.руГазета.ру

"Кинотавр" — это просто название, бренд, который, насколько знаю, достался Роднянскому от предыдущих владельцев. Вместо "Макдоналдс" теперь "Вкусно — и точка". "Кинотавр" ушел? Значит, будет "Фестиваль — и точка",

- поделился артист.

Также Янковский уверен, что Министерство культуры найдет оптимальное решение проблемы.

В марте продюсер Александр Роднянский рассказал об отмене фестиваля "Кинотавр" в 2022 году. Кроме того, Роднянский не уверен, когда фестиваль вернется.

После новости об отмене мероприятия режиссер Константин Богомолов предложил заменить "Кинотавр" фестивалем в Москве. По мнению постановщика, "в последние годы российское кино начало набирать обороты".

Фильмы,Филипп Янковский,Александр Роднянский,Константин Богомолов,McDonald's,
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