Гарри Стайлс рассказал о съемках в «Не волнуйся, солнышко»

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Variety», 28-летний британский исполнитель и актёр Гарри Стайлс («Вечные», «Дюнкерк») в рамках Венецианского кинофестиваля представил триллер «Не волнуйся, солнышко» и рассказал о съёмках картины. По словам певца, две его страсти — музыка и кино — являются «противоположными во многих отношениях».
Музыкой я занимался немного дольше, поэтому мне немного комфортнее. Что мне нравится в актёрской игре, так это чувство, что я понятия не имею, что делаю.
— Гарри Стайлс, британский исполнитель и актёр.
Известно, что партнёршей Стайлса по фильму стала 26-летняяя британка Флоренс Пью («Маленькие женщины», «Солнцестояние», «Маленькая барабанщица», «Соколиный глаз». Режиссёром проекта выступила американская актриса Оливия Уайлд («Гонка», «Три дня на побег», «Сама жизнь», «Дело Ричарда Джуэлла», «Слова», «Доктор Хаус»).
Действие сюжета разворачивается в 50-е годы прошлого столетия. Элис и Джек живут в идеальном корпоративном городке. Пока мужчины работают над секретным проектом «Победа», их жены ведут роскошный и праздный образ жизни. Однако со временем Элис начинает подозревать, что компания, в которой трудится Джек, скрывает ужасные тайны.