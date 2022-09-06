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7 минут назад

Искусственный интеллект впервые самостоятельно снимет фильм

Мир24

Немец Фабиан Штельцер решил создать фильм с помощью искусственного интеллекта. Лента будет полностью снята набором нейросетей: одна будет заниматься картинкой, другая сгенерирует голоса персонажей, а третья будет ответственна за спецэффекты, пишет РБК.

Искусственный интеллект впервые самостоятельно снимет фильм
Фото: unsplashunsplash

Как отмечается, лента получила название «Соль». Примечательно, что четкого сценария у фильма нет. Есть только примерная сюжетная линия и общая стилистика, по которым ИИ предлагается создать кинокартину.

В «Соли» речь идет о космонавтах, которые оказываются на незнакомой планете, наполненной странным веществом. В дальнейшем зрители должны сами составить текстовые инструкции, опираясь на которые нейросети сделают фильм.

По словам Штельцера, своим проектом он хочет доказать, что искуственный интеллект может создать кино не хуже человека.

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