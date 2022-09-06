Фильмы, которые помогут понять женские секреты

Название книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» стало крылатым выражением, которое описывает, что люди разных полов тяжело понимают друг друга. И хотя нейробиологи уже несколько раз доказали, что между мужским и женским мозгом нет никакой разницы, всеобщего взаимопонимания так и не было достигнуто. Возможно, массовое кино поможет мужчинам понять, что от них прячут их возлюбленные. О фильмах, помогающих понять женские секреты — в материале “Рамблера”.
Известный фильм с Моникой Белуччи в главной роли рассказывает о женщине Малене, живущей в Италии. Она хороша собой, чем привлекает многочисленных поклонников, но вместе с тем становится предметом женской зависти. Малена овдовела, что стало поводом для новых слухов о ней. Некоторое время она терпит выпады в свой адрес, но потом решает стать той, кем никогда не была, но зато теперь она стала соответствовать тому, что о ней говорили злые языки.
Фильм выполнен в виде рассказа от третьего лица. О жизни Малены рассказывает мужчина, который во времена фильма был еще мальчиком и обожал главную героиню. Спустя многие годы он продолжает помнить о ней.
В центре сюжета этого фильма — две подруги, которые знают друг друга с ранних лет. Всю жизнь они шли рука об руку и даже детей родили примерно в одно время. Теперь они воспитывают двух сыновей. Однажды они решают поехать в отпуск семьями, и за время отдыха все меняется: они влюбляются в сыновей и заводят с ними тайные отношения. Чем закончатся два этих запретных романа — узнаете в конце фильма.
Французский фильм прошлого века рассказывает о том, что бывает, если у женщины случается роман на стороне. Он рассматривает все возможные пути решения, а также причины того, почему женщины действительно изменяют. Здесь можно не только пытаться понять смысл фильма, но и посмотреть на красивую съемку романтических сцен. Если вы не любите старое кино, можете посмотреть ремейк 2002 года с Ричардом Гиром.