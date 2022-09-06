Каким был первый ужастик в СССР

Первый фильм ужасов появился в Российской империи гораздо раньше, чем многие предполагают – в 1909 году. То есть он появился почти одновременно с российским кинематографом как таковым, ведь первый фильм увидел свет в 1908-м и носил название "Понизовая вольница". Но что же известно о первом хорроре в СССР? Выяснял "Рамблер".

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Режиссером первого хоррора в Российской империи стал Василий Гончаров. В основу фильма легла знаменитая мистическая повесть Николая Гоголя "Вий" – это была первая экранизация данного произведения. Гончаров был увлечен жанром ужасов, поэтому его следующей работой стал фильм "В полночь на кладбище".

Затем в 1912-м и 1916-м появились еще две экранизации "Вия", а также свет увидела оккультная драма "Женщина-вампир".

Но все это было во времена империи. Когда образовался СССР жанр хоррора практически покинул отечественный кинематограф. Дело в том, что фантастика и фильмы ужасов противоречили идеологии советской власти. В те времена режиссеры должны были вдохновлять своими картинами на подвиги и развлекать народ, но уж точно не пугать и не рассказывать о потусторонних мирах.

Однако некоторым режиссерам все уже удавалось обходить строгие советские правила и снимать нечто неформатное. Так, в 1940 году вышел фильм "Василиса Прекрасная" Александра Роу, который по советским меркам был настоящим хоррором. Во-первых, в картине было два чудища – Змей Горыныч и гигантский говорящий паук. Во-вторых, голос паука действительно был крайне пугающим, а сам фильм пропитан тревожной атмосферой.