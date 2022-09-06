Французские фильмы для тех, кому надоело голливудское кино

Голливудские фильмы часто строятся по одному и тому же шаблону. Они могут удивить спецэффектами, но уже давно не удивляют сюжетом и уж тем более актерским составом – как правило, мы видим одни и те же лица.
Если вы из тех, кто пресытился фильмами Голливуда, обратите внимание на французский кинематограф. Здесь много талантливых, но еще не набивших оскомину артистов, а сценарии не кишат банальностями. Подробнее о картинах, которые точно стоит увидеть – в материале "Рамблера".
Франсуа – одинокий богатый эгоист, единственной радостью которого является антиквариат, который он коллекционирует. Однажды его бизнес-партнер Катрин предлагает герою пари: за несколько дней Франсуа должен найти друзей – если он справится, Катрин отдаст ему редкую греческую вазу.
Сестры Жозефина и Ирис полные противоположности друг друга. Первая изучает средневековую Францию, воспитывает дочерей и пытается оправиться от предательства мужа. Ирис же яркая светская львица, которая счастлива в браке. Однажды Ирис лжет, что пишет роман про XII век. Чтобы выкрутиться из ситуации, героиня предлагает Жозефине написать роман за нее и забрать гонорар. Но, заключая сделку, сестры не подозревают, что роман станет бестселлером.
Сара приезжает в дом своего издателя, чтобы в уединении поработать над новым романом. Ее покой нарушает дочь издателя – взбалмошная и неуправляемая Жюли. Поначалу Жюли раздражает Сару, но вскоре девушкам предстоит объединиться, чтобы скрыть трагедию.
Талантливый художник переживает кризис в отношениях со своей женой. Чтобы вспомнить, каково это было – встретить любовь всей своей жизни – герой прибегает к услугам компании, которая готова отправить человека в любой момент прошлого. Он решает вернуться в тот день, когда возлюбленная впервые появилась перед ним.