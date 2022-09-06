Французские фильмы для тех, кому надоело голливудское кино

Голливудские фильмы часто строятся по одному и тому же шаблону. Они могут удивить спецэффектами, но уже давно не удивляют сюжетом и уж тем более актерским составом – как правило, мы видим одни и те же лица.

Фото: Кадр из фильма "Мой лучший друг" Кадр из фильма "Мой лучший друг"

Если вы из тех, кто пресытился фильмами Голливуда, обратите внимание на французский кинематограф. Здесь много талантливых, но еще не набивших оскомину артистов, а сценарии не кишат банальностями. Подробнее о картинах, которые точно стоит увидеть – в материале "Рамблера".

"Мой лучший друг", 2006

Франсуа – одинокий богатый эгоист, единственной радостью которого является антиквариат, который он коллекционирует. Однажды его бизнес-партнер Катрин предлагает герою пари: за несколько дней Франсуа должен найти друзей – если он справится, Катрин отдаст ему редкую греческую вазу.

"Желтоглазые крокодилы", 2014

Сестры Жозефина и Ирис полные противоположности друг друга. Первая изучает средневековую Францию, воспитывает дочерей и пытается оправиться от предательства мужа. Ирис же яркая светская львица, которая счастлива в браке. Однажды Ирис лжет, что пишет роман про XII век. Чтобы выкрутиться из ситуации, героиня предлагает Жозефине написать роман за нее и забрать гонорар. Но, заключая сделку, сестры не подозревают, что роман станет бестселлером.

"Бассейн", 2002

Сара приезжает в дом своего издателя, чтобы в уединении поработать над новым романом. Ее покой нарушает дочь издателя – взбалмошная и неуправляемая Жюли. Поначалу Жюли раздражает Сару, но вскоре девушкам предстоит объединиться, чтобы скрыть трагедию.

"Прекрасная эпоха", 2019

Кадр из фильма "Прекрасная эпоха"