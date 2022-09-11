Толкин вертится в гробу: лучшие мемы «Колец власти»

На Amazon Prime Video состоялась премьера первых двух эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти». Проект уже стал одним из самых дорогих в истории – на съемку первого сезона потратили $715 млн.
Несмотря на потраченные средства «Кольца власти» нарвались на жесточайшую критику в сети со стороны поклонников книжной серии.
На следующий день после премьеры шоу Amazon закрыла возможность оставлять отзывы о сериале. А рейтинг «Колец власти» на Rotten Tomatoes опустился до 37%.
Даже миллиардер Илон Маск не удержался от комментариев после просмотра новинки.
«Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж – трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», - написал гендиректор Tesla и SpaceX в Twitter.
«Эльфы обычные люди с накладными ушками, они не походят на эльфов как физически, так и душевно. Эльфы нытики - именно этого ждешь от элитного отряда эльфов, которые не могут и с обычным троллем справиться, предварительно его даже и, не услышав, но одна «сильная женщина» конечно же, с легкостью с ним расправляется», - возмущается один из пользователей «Кинопоиска».
Зрителей также возмутили темнокожие эльфы и гномы, которых не было в оригинальном произведении.
Гнев поклонников творчества Толкина в мемах о сериале «Властелин колец: Кольца власти» - в галерее «Рамблера».