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4 часа назад

Толкин вертится в гробу: лучшие мемы «Колец власти»

Екатерина Сурина

На Amazon Prime Video состоялась премьера первых двух эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти». Проект уже стал одним из самых дорогих в истории – на съемку первого сезона потратили $715 млн.

1/12 На Amazon Prime Video состоялась премьера первых двух эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Фото: Соцсети
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2/12 Проект уже стал одним из самых дорогих в истории – на съемку первого сезона потратили $715 млн
Фото: Соцсети
3/12 Несмотря на потраченные средства «Кольца власти» нарвались на жесточайшую критику в сети со стороны поклонников книжной серии
Фото: Соцсети
4/12 На следующий день после премьеры шоу Amazon закрыла возможность оставлять отзывы о сериале. А рейтинг «Колец власти» на Rotten Tomatoes опустился до 37%
Фото: Соцсети
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5/12 Даже миллиардер Илон Маск не удержался от комментариев после просмотра новинки
Фото: Соцсети
6/12 «Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж – трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», - написал гендиректор Tesla и SpaceX в Twitter
Фото: Соцсети
7/12 «Эльфы обычные люди с накладными ушками, они не походят на эльфов как физически, так и душевно»
Фото: Соцсети
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8/12 «Эльфы нытики - именно этого ждешь от элитного отряда эльфов, которые не могут и с обычным троллем справиться, предварительно его даже и, не услышав, но одна «сильная женщина» конечно же, с легкостью с ним расправляется», - возмущается один из пользователей «Кинопоиска»
Фото: Соцсети
9/12 Зрителей также возмутили темнокожие эльфы и гномы, которых не было в оригинальном произведении
Фото: Соцсети
10/12 Хорошо... Толкин никогда не говорил, что у гномов могут быть крылья
Фото: Соцсети
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11/12 Амазон-осквернитель
Фото: Соцсети
12/12 Последний живущий гном
Фото: Соцсети

Несмотря на потраченные средства «Кольца власти» нарвались на жесточайшую критику в сети со стороны поклонников книжной серии.

На следующий день после премьеры шоу Amazon закрыла возможность оставлять отзывы о сериале. А рейтинг «Колец власти» на Rotten Tomatoes опустился до 37%.

Даже миллиардер Илон Маск не удержался от комментариев после просмотра новинки.

«Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж – трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», - написал гендиректор Tesla и SpaceX в Twitter.

«Эльфы обычные люди с накладными ушками, они не походят на эльфов как физически, так и душевно. Эльфы нытики - именно этого ждешь от элитного отряда эльфов, которые не могут и с обычным троллем справиться, предварительно его даже и, не услышав, но одна «сильная женщина» конечно же, с легкостью с ним расправляется», - возмущается один из пользователей «Кинопоиска».

Зрителей также возмутили темнокожие эльфы и гномы, которых не было в оригинальном произведении.

Гнев поклонников творчества Толкина в мемах о сериале «Властелин колец: Кольца власти» - в галерее «Рамблера».

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