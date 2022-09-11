Толкин вертится в гробу: лучшие мемы «Колец власти»

На Amazon Prime Video состоялась премьера первых двух эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти». Проект уже стал одним из самых дорогих в истории – на съемку первого сезона потратили $715 млн.

1/12 На Amazon Prime Video состоялась премьера первых двух эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти» Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Проект уже стал одним из самых дорогих в истории – на съемку первого сезона потратили $715 млн Фото: Соцсети 3/12 Несмотря на потраченные средства «Кольца власти» нарвались на жесточайшую критику в сети со стороны поклонников книжной серии Фото: Соцсети 4/12 На следующий день после премьеры шоу Amazon закрыла возможность оставлять отзывы о сериале. А рейтинг «Колец власти» на Rotten Tomatoes опустился до 37% Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Даже миллиардер Илон Маск не удержался от комментариев после просмотра новинки Фото: Соцсети 6/12 «Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж – трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», - написал гендиректор Tesla и SpaceX в Twitter Фото: Соцсети 7/12 «Эльфы обычные люди с накладными ушками, они не походят на эльфов как физически, так и душевно» Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 «Эльфы нытики - именно этого ждешь от элитного отряда эльфов, которые не могут и с обычным троллем справиться, предварительно его даже и, не услышав, но одна «сильная женщина» конечно же, с легкостью с ним расправляется», - возмущается один из пользователей «Кинопоиска» Фото: Соцсети 9/12 Зрителей также возмутили темнокожие эльфы и гномы, которых не было в оригинальном произведении Фото: Соцсети 10/12 Хорошо... Толкин никогда не говорил, что у гномов могут быть крылья Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Амазон-осквернитель Фото: Соцсети 12/12 Последний живущий гном Фото: Соцсети

Несмотря на потраченные средства «Кольца власти» нарвались на жесточайшую критику в сети со стороны поклонников книжной серии.

На следующий день после премьеры шоу Amazon закрыла возможность оставлять отзывы о сериале. А рейтинг «Колец власти» на Rotten Tomatoes опустился до 37%.

Даже миллиардер Илон Маск не удержался от комментариев после просмотра новинки.

«Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж – трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», - написал гендиректор Tesla и SpaceX в Twitter.

«Эльфы обычные люди с накладными ушками, они не походят на эльфов как физически, так и душевно. Эльфы нытики - именно этого ждешь от элитного отряда эльфов, которые не могут и с обычным троллем справиться, предварительно его даже и, не услышав, но одна «сильная женщина» конечно же, с легкостью с ним расправляется», - возмущается один из пользователей «Кинопоиска».

Зрителей также возмутили темнокожие эльфы и гномы, которых не было в оригинальном произведении.