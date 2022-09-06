Филипп Киркоров рассказал, зачем заложил квартиру

Певец Филипп Киркоров объяснил, зачем он заложил квартиру в Москве. Артист дал понять, что на такие жертвы он пошел ради яркого имиджа.
Исполнитель всегда отличался эпатажным стилем на сцене. Беседуя с журналистами, он рассказал, на что ему пришлось пойти ради привлечения внимания публики.
«А у меня, когда денег даже не было, я создавал вид, что они у меня есть: ездил на дорогих лимузинах, летал на самолетах со своими портретами. Большие деньги — я заложил квартиру и все остальное. Но вот так создавался Филипп Киркоров, что уж тут говорить!» — цитирует вокалиста «МК».
Киркоров подчеркнул, что каждый раз появляется на публике в новых нарядах. Он не хочет, чтобы пресса писала о его финансовых проблемах.