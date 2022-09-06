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2 часа назад

Филипп Киркоров рассказал, зачем заложил квартиру

Слово и Дело

Певец Филипп Киркоров объяснил, зачем он заложил квартиру в Москве. Артист дал понять, что на такие жертвы он пошел ради яркого имиджа.

Филипп Киркоров рассказал, зачем заложил квартиру
Фото: Павел Кашаев/Global Look PressПавел Кашаев/Global Look Press

Исполнитель всегда отличался эпатажным стилем на сцене. Беседуя с журналистами, он рассказал, на что ему пришлось пойти ради привлечения внимания публики.

«А у меня, когда денег даже не было, я создавал вид, что они у меня есть: ездил на дорогих лимузинах, летал на самолетах со своими портретами. Большие деньги — я заложил квартиру и все остальное. Но вот так создавался Филипп Киркоров, что уж тут говорить!» — цитирует вокалиста «МК».

Киркоров подчеркнул, что каждый раз появляется на публике в новых нарядах. Он не хочет, чтобы пресса писала о его финансовых проблемах.

Фильмы,Филипп Киркоров,
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