Филипп Киркоров рассказал, зачем заложил квартиру

«А у меня, когда денег даже не было, я создавал вид, что они у меня есть: ездил на дорогих лимузинах, летал на самолетах со своими портретами. Большие деньги — я заложил квартиру и все остальное. Но вот так создавался Филипп Киркоров, что уж тут говорить!» — цитирует вокалиста «МК».