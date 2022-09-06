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1 час назад

Marvel Studios подписала контракты с Генри Кавиллом, Джоном Бойегу, Джоном Красински и Дензелом Вашингтоном

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С февраля 2023 года стартует следующий цикл съёмок Marvel Studios MCU названный «Фаза 5». Генри Кавилл, Джон Бойега, Джон Красински, Дензел Вашингтон, Джоди Комер, Дейзи Эдгар-Джонс, Джанкарло Эспозито — вот имена, которые подписали на студии контракты для ближайших съёмок.

Marvel Studios подписала контракты с Генри Кавиллом, Джоном Бойегу, Джоном Красински и Дензелом Вашингтоном
Фото: GettyimagesGettyimages

Инсайдеры уже неоднократно говорили о том, что Marvel Studios подпишет соглашения сразу с семью актёрами и актрисами. Официальное объявления руководителя студии Кевина Файги должно быть сделано на D23 Expo 2022, которая пройдёт в конференц-центре Анахайма с 9 по 11 сентября. В фазу войдут фильмы «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Марвелы», «Блэйд» и «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Ещё один из фильмов пока не имеет названия. Вторым, но не менее интересным рядом, должен стать целый набор сериалов. В одном из них — «Секретном вторжении» — планируется участие оскароносца Сэмюэла Эл Джексона.

Компания Disney анонсирует новые проекты по вселенным «Звёздных войн» и Marvel на предстоящем D23 Expo 2022, что стало известно благодаря официальному сайту ивента. 10 сентября будет днём проектов Marvel. Кстати, в следующем году компания Disney отмечает 100-летие со дня основания. А ещё на D23 Expo 2022 приземлится самолет Уолта Диснея Grumman Gulfstream I. Легендарная «Мышь» стояла на приколе почти 30 лет. До этого она приняла участие в многих съёмках студии и перевезла более 80 000 друзей The Walt Disney Company.

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