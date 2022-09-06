Marvel Studios подписала контракты с Генри Кавиллом, Джоном Бойегу, Джоном Красински и Дензелом Вашингтоном

Инсайдеры уже неоднократно говорили о том, что Marvel Studios подпишет соглашения сразу с семью актёрами и актрисами. Официальное объявления руководителя студии Кевина Файги должно быть сделано на D23 Expo 2022, которая пройдёт в конференц-центре Анахайма с 9 по 11 сентября. В фазу войдут фильмы «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Марвелы», «Блэйд» и «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Ещё один из фильмов пока не имеет названия. Вторым, но не менее интересным рядом, должен стать целый набор сериалов. В одном из них — «Секретном вторжении» — планируется участие оскароносца Сэмюэла Эл Джексона.