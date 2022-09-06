Жена Игоря Николаева похвасталась, что фильм с ее участием выйдет в прокат

Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова сообщила, что короткометражный фильм «Азбука Морзе» выйдет в прокат. Этим она поделилась во «Вконтакте».
«Мы получили прокатное удостоверение для нашего короткого метра «Азбука Морзе». Счастливы очень и планируем премьеру на конец сентября, чтобы показать ее вам, нашим дорогим и любимым зрителям!» — написала Проскурякова.
Режиссеры фильма — Оксана Харламова. Лента снята по мотивам рассказа Вячеслава Брейэра «Мама, папа это я». В картине Проскурякова сыграла жесткую и решительную бизнес-леди Ольгу.
«Это очень волнительная история на нужную, актуальную тему», — поделилась артистка.
В ролях: Елена Бурханова, Дмитрий Коптев, Аврора Гахраманова.
Ранее Проскурякова сменила имидж.