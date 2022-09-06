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3 часа назад

Жена Игоря Николаева похвасталась, что фильм с ее участием выйдет в прокат

Газета.Ru

Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова сообщила, что короткометражный фильм «Азбука Морзе» выйдет в прокат. Этим она поделилась во «Вконтакте».

Жена Игоря Николаева похвасталась, что фильм с ее участием выйдет в прокат
Фото: uliaveronika/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)uliaveronika/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Мы получили прокатное удостоверение для нашего короткого метра «Азбука Морзе». Счастливы очень и планируем премьеру на конец сентября, чтобы показать ее вам, нашим дорогим и любимым зрителям!» — написала Проскурякова.

Режиссеры фильма — Оксана Харламова. Лента снята по мотивам рассказа Вячеслава Брейэра «Мама, папа это я». В картине Проскурякова сыграла жесткую и решительную бизнес-леди Ольгу.

«Это очень волнительная история на нужную, актуальную тему», — поделилась артистка.

В ролях: Елена Бурханова, Дмитрий Коптев, Аврора Гахраманова.

Ранее Проскурякова сменила имидж.

Фильмы,Юлия Проскурякова,Игорь Николаев,
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