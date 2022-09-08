Американский ремейк «Иронии судьбы»: почему он не так плох, как кажется

В российский прокат выходит фильм Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде» — в котором действие известной наизусть каждому россиянину мелодрамы переносится в Америку. «Лента.ру» с интересом изучает, как обошелся с сакральной новогодней киноклассикой автор «Прабабушки легкого поведения».

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В канун Нового года Марго Хэйс (Эмма Робертс) приходит домой, чтобы с тяжелым сердцем собираться на свадьбу к сестре. Тяжесть связана с тем, что Марго только что рассталась с бойфрендом Кипом (Льюис Тан), а значит, ей надо будет в очередной раз оправдываться перед родными из-за собственной непутевости. Тягостные мысли отступают, как только Марго заходит в спальню — в постели девушки обнаружится совершенно голый спящий мужчина. Его зовут Гриффин Рид (Томас Манн), и он тоже только что расстался с невестой (Мэделин Петш). Поскольку спешить было уже некуда, он напился в бане с русским другом, сел в такси и поехал, как он думал, к себе домой. На деле же оказалось, что Марго и Гриффин живут по одному и тому же адресу в типовых районах на разных концах города. В итоге девушка уговаривает молодого человека притвориться ее бойфрендом на свадьбе сестры. Но по итогам ночи оба понимают, что друг другу совсем не чужие.

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Голливудский ремейк «Иронии судьбы» силами автора «Любви в большом городе» Марюса Вайсберга был встречен моментальным возмущением публики уже на уровне озвученной в прессе идеи. Оно совершенно понятно — постсоветские зрители еще не вполне отошли от бекмамбетовского «Продолжения» фильма Эльдара Рязанова. Рану эту к тому же каждый Новый год ковыряет Первый канал. Персонифицированными голосами оскорбленных россиян стали Лия Ахеджакова и Валентина Талызина. Последняя, в частности, сказала, что американцам никогда не понять комических проблем героев, связанных со строительством типового жилья в СССР. Эту сложность Марюс Вайсберг, впрочем, очевидно учел. Еще удивительнее то, что «Ирония судьбы в Голливуде» оказалась фильмом совершенно не возмутительным.

Другое дело, что опора на советский оригинал — единственный стоящий повод для какого-то подробного разговора

Более, того, в оригинальном заголовке About Fate эта отсылка уважительно отсутствует. Сходство, впрочем, действительно есть, но заключается оно преимущественно в малозначительных деталях. Да, герои живут в одинаковых домиках в даунтауне (фильм, кстати, снимали в неназванном с экрана Бостоне, Голливуд придумали уже российские прокатчики). Да, сыгранный Томасом Манном Гриффин ходит в свитере, под который заправлены уголки воротника рубашки. Да, его нежданная возлюбленная Марго — тоже, как Надя Шевелева, — блондинка. Ну и, конечно, действие разворачивается в новогоднюю ночь, которая, правда, для американцев, как известно, носит характер куда менее сакральный, чем для россиян (непонятно, почему было не сдвинуть сюжет на рождественскую неделю). Но на этом, в общем, все: сходства заканчиваются, и остается вполне симпатичная, но совершенно проходная комедия, вроде тех, которые сегодня регулярно выпускают на стримингах. Собственно, фильм одновременно с ограниченным американским кинотеатральным прокатом выходит в iTunes.

Впрочем, Вайсберг при всей своей одиозности, видимо, что-то понимает в хорошей драматургии — во всяком случае, еще до того, как вернуться в Россию и снять «Гитлер капут», он адаптировал в Америке «Старшего сына» Александра Вампилова. Пьеса Рязанова и Эмиля Брагинского «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…» драматургически тоже практически не устарела. «С легким паром!» это не грустная комедия Данелии, а полноценная современная драмеди. Причем вполне в соответствии с законами жанра дело тут не только в том, что веселые тяготы героев могут плохо кончиться. Куда важнее неоднозначность центральных персонажей. Затюканный властной мамой Женя Лукашин — слабовольный, тайно и отчаянно пьющий, не пойми зачем пытающийся жениться на такой же, как мама, деспотичной Гале — ну какой это герой? То же касается и экзальтированной Нади, хотя она и прописана, надо признать, похуже Лукашина. Так или иначе сложными оказываются и другие персонажи — от Ипполита до друзей Жени, которые пьяной шутки ради отправляют его в Ленинград.

Адаптировать и переснять такой сюжет в Америке — амбициозная и вполне достойная задача. Наверняка за нее мог бы взяться, допустим, Ноа Баумбах или даже, чем черт не шутит, Уэс Андерсон (он бы и про вступительный мультфильм не забыл). К сожалению, они либо не видели картину Рязанова, либо не заинтересованы в ремейках. Жалко также, что Билл Мюррей уже староват для Ипполита — вспомним, что сцены в душе в «Трудностях перевода» и «Дне сурка» по сути каждая на свой лад переосмысляют сакраментальное «тепленькая пошла».

В том, что Вайсберг отказался от всяческой ревизии сакральной советской киноклассики, видится не пренебрежение, а напротив, пиетет и отличное понимание собственных творческих способностей и задач. Судьба его сугубо положительных героев не знает никакой лишней иронии, а твердо и уверенно ведет их к светлому будущему. Однако, как ни странно это бы звучало, фильм Вайсберга действительно спасает его посредственность. Он не станет большим событием, но не будет и оскорблением, каким для многих стал сиквел Бекмамбетова. «Ирония судьбы в Голливуде» — это не пошленький ремикс, а более или менее самостоятельная штука, в которой всего лишь заложен вежливый поклон классике. Здесь симпатичные актеры и отличный продакшн (в России так по-прежнему не умеют). Он оставляет за собой хорошее настроение, но память о нем точно не доживет до новой встречи с Женей Лукашиным, которой по-прежнему сложно будет избежать 31 декабря.